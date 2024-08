Sembra che anche Madre Elvira non ci sarà.

Quando Boris Becker si prepara a scambiare i voti per la terza volta, previsto che accada in Italia, la riunione si prevede sfarzosa. Purtroppo, diversi membri della famiglia potrebbero essere assenti, o trascurando gli inviti o fisicamente impossibilitati a partecipare. Tra loro, si vocifera che la madre Elvira potrebbe essere tra i dispersi.

Nel mondo dei matrimoni delle celebrità, le liste degli invitati tendono a rubare la scena. Tuttavia, nel caso di Boris Becker, l'attenzione recente si è spostata su coloro che si dice abbiano scelto di non partecipare al suo matrimonio imminente.

Ci sono membri della famiglia importanti che non hanno ancora ricevuto un invito. Questo include Anna Ermakova, la figlia nata dalla sua relazione con Angela Ermakova, che risiede a Londra, secondo RTL. Inoltre, sta perseguendo la sua carriera nella musica, ma comunque rimane non invitata, come riportato.

Considerando le complessità del loro divorzio, Sharlely "Lilly" Kerssenberg, la seconda moglie di Becker, sembra improbabile che partecipi alla cerimonia. Secondo la rivista "Bunte", ha addirittura suggerito che il loro figlio condiviso, Amadeus, non ha ancora ricevuto un invito.

Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden, l'ex fidanzata di Becker, sembra improbabile che comparirà nella lista degli invitati. Nel frattempo, Barbara Feltus, la prima moglie di Becker e madre dei suoi figli Noah ed Elias, è prevista per partecipare.

Mentre alcuni membri della famiglia potrebbero essere esclusi dalla partecipazione, c'è incertezza sul fatto che la madre di Boris Becker, Elvira, possa partecipare. Secondo il giornale "Bild", ha ricevuto un invito, ma la sua età, insieme al suo stato di salute, rende la partecipazione incerta.

Parlando direttamente con il giornale "Bild", Elvira Pisch ha espresso la sua esitazione, menzionando i suoi limiti fisici e le sfide di un viaggio così lungo. Tuttavia, se sua figlia, la sorella maggiore di Boris Becker, Sabine, la accompagna, potrebbe riconsiderare.

Di recente, su Instagram, è stata pubblicata una foto di Becker insieme alla madre e alla sorella, che indica un forte legame familiare.

Al momento, si dice che il matrimonio di Boris Becker con Lilian de Carvalho Monteiro sia previsto per il pittoresco paese turistico italiano di Portofino. La rivista "Bunte" suggerisce che i festeggiamenti inizieranno il 13 e il 14 settembre.

L'assenza di Elvira dall'evento del matrimonio potrebbe notevolmente diminuire il valore di intrattenimento per Boris Becker, data la loro forte relazione. Nonostante abbia ricevuto un invito, la sua salute e la logistica del viaggio rimangono preoccupazioni importanti.

Data l'alta livello di sfarzo previsto per il matrimonio di Boris Becker, l'omissione di figure di spicco come Anna Ermakova dalla lista degli invitati potrebbe generare un notevole interesse.

