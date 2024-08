- Selezione di camper al Salon delle Camper: scegliere il camper ideale

I confini della casa sono ora più popolari che mai, con il numero di motorhome e roulotte in costante aumento. Se stai cercando un nuovo veicolo, c'è una vasta gamma tra cui scegliere.

Questa diversità è evidente al Salone del Caravaning di Düsseldorf (fino all'8 settembre), la più grande fiera del settore al mondo, secondo gli organizzatori. Ecco un riepilogo:

Mini-Roulotte Leggera per Veicoli Elettrici

Gli automobilisti che guidano veicoli elettrici apprezzeranno il peso più leggero possibile sul loro gancio. Per soddisfare questa esigenza, il costruttore Adria ha sviluppato una mini-roulotte che pesa solo 750 chilogrammi. Offre un blocco cucina, un bagno e un gruppo di sedie che si può convertire in un letto matrimoniale. Un'altra persona può dormire in una specie di amaca sopra il letto. L'"Aviva Lite 300 LH" di Adria costa circa 14.000 euro nella sua configurazione di base.

Studio di Design con Tana per Bambini

La casa costruttrice Bürstner ha battezzato uno studio di design della roulotte "Talis", che presenta caratteristiche uniche: una panca può essere rimossa e appesa all'esterno del veicolo. Lo stesso vale per i due fornelli, consentendo la cucina all'aperto. All'interno, un letto matrimoniale è formato da un'estensione gonfiabile sul retro. Sotto lo spazio per dormire degli adulti, c'è una specie di tana per bambini con due materassi e un serpente luminoso sul muro.

Il "Talis" è progettato per essere facilmente trainato da veicoli elettrici grazie alla sua forma aerodinamica e alla costruzione leggera. Tuttavia, non è chiaro quando il prototipo entrerà in produzione di massa e quale sarà il prezzo.

Motorhome a Trazione Integrale Solida

Per gli avventurieri che preferiscono le avventure fuoristrada, ci sono anche i motorhome. Il costruttore Eura Mobil sta presentando il suo nuovo modello "Xtura" alla fiera, che è a trazione integrale basato sul Mercedes-Benz Sprinter. Il corpo è particolarmente robusto, consentendo a tre persone di esplorare il mondo con comfort. Tuttavia, il divertimento della trazione integrale viene a un costo: il modello di base costa 145.000 euro.

Furgoni per Viaggiare con Prestigio Yacht

Malibu sta esibendo il furgone da viaggio "Genius 641 LE" alla fiera di Düsseldorf, che è anche basato sul Mercedes Sprinter. Con un'estensione posteriore, raggiunge una lunghezza di 6,41 metri e offre spazio sufficiente per letti da due metri. Il prezzo di base è di circa 93.000 euro. La variante fuoristrada costa circa 150.000 euro.

Il costruttore Hobby vuole circa 70.000 euro per il suo nuovo "Prestige Van". Il design è elegante e ricorda l'interno degli yacht. Il piano terra è classico: gruppo di sedie nella zona della cabina di guida, bagno compatto con doccia, letti singoli sul retro e una cucina.

Roulotte per Sei Persone

Tabbert promuove il modello "Senara 620 DMK" come adatto per le grandi famiglie. Con una lunghezza di 6,38 metri, offre un'area separata con una camera da letto, un bagno e un armadio. I prezzi partono da 32.100 euro.

Tenda sul Tetto per gli Appassionati di Campeggio

Non deluderanno nemmeno gli appassionati di campeggio sul tetto della macchina alla fiera. Ad esempio, la società Fiamma sta presentando un aggiornamento della sua "Moonlight" tenda sul tetto, che può ospitare fino a tre persone. Può essere installata su furgoni camper, SUV e qualsiasi veicolo con binari sul tetto. La variante per tre persone costa circa 2.500 euro.

In totale, 778 espositori mostreranno i loro prodotti in 16 sale e un'area esterna. Oltre ai motorhome e alle roulotte, saranno esposti accessori, parti di equipaggiamento, tende e case mobili. Saranno promosse anche le destinazioni, i campeggi e i parcheggi per motorhome al Salone del Caravaning. Nel 2023, circa 254.000 visitatori hanno partecipato all'evento.

La tendenza delle roulotte: leggere e compatte

"I potenziali acquirenti possono aspettarsi i livelli di prezzo generalmente stabili e occasionalmente addirittura diminuiti dei nuovi

