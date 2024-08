- Selensky: ordinato un milione di droni

L'Ucraina aumenterà la produzione di droni come chiave per la guerra, dice il presidente Zelensky

Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina espanderà la produzione di droni come mezzo cruciale per la guerra. "Abbiamo già ordinato un milione di droni dai nostri produttori per quest'anno", ha detto Zelensky nel suo discorso video serale. Il numero per il prossimo anno è previsto essere significativamente più alto. "Non stiamo rivelando tutti i dettagli in questo momento, ma la nostra capacità di produzione di droni sta aumentando costantemente e stiamo lavorando con fondi statali e partner per investire in essa."

L'Ucraina è stata uno dei primi paesi a istituire la propria armi da drone. Per mesi, l'esercito ucraino ha attaccato numerosi obiettivi sul territorio russo utilizzando droni da combattimento, concentrandosi su raffinerie, depositi di carburante e munizioni e aeroporti militari.

L'aumento dell'uso di veicoli aerei senza equipaggio è dovuto, in parte, alla riluttanza dei partner occidentali ad approvare l'uso di armi pesanti fornite all'esercito ucraino contro obiettivi sul territorio russo. I droni sono relativamente economici e possono infliggere pesanti perdite al nemico con un minimo rischio per le proprie truppe.

"Stiamo investendo in qualcosa che ci aiuta a difenderci ora e contribuirà a garantire la sicurezza di tutti coloro che apprezzano la vita e stanno con noi nel futuro", ha detto Zelensky. La gamma di droni, dalla ricognizione a quelli a lungo raggio, ha già avuto impatti strategici sulla guerra. Potrebbero anche essere un fattore nel portare a "una fine giusta alla guerra e nel fare dell'Ucraina un fornitore di sicurezza per altri stati", ha aggiunto Zelensky.

Intensi combattimenti al confine ucraino-russo

Nel frattempo, le truppe russe e ucraine sono impegnate in intensi combattimenti lungo il confine di entrambi i paesi. Secondo i resoconti russi, diversicento soldati ucraini hanno tentato di attaccare il confine nella regione di Kursk con il supporto dei carri armati. "Il nemico è stato respinto dal fuoco dell'artiglieria, dagli attacchi aerei e dall'uso di droni da combattimento", ha detto il ministero della difesa russo nella serata. In seguito, le truppe ucraine hanno riportato di aver tentato di trincerarsi sul loro lato del confine.

Dal lato ucraino, è stato riferito che le forze russe hanno subito "perdite significative", compreso l'abbattimento di un elicottero da combattimento russo Ka-52 "Alligatore". Queste affermazioni non sono state verificate in modo indipendente.

I social media in Russia hanno riferito di combattimenti e dell'uso di aerei da combattimento. Un video mostrava un autocarro cisterna bruciato sul ciglio di una strada, ma senza etichetta di posizione.

Avanzata russa nell'Ucraina orientale

Le truppe russe continuano ad avanzare nella regione di Donetsk nell'Ucraina orientale. Secondo il canale militare filogovernativo ucraino Deep State, il villaggio di Nju-Jork (New York) è già parzialmente sotto il controllo delle unità russe. Tra le altre cose, la bandiera russa è stata issata sopra l'edificio della scuola nella parte nord-ovest del villaggio.

L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina, ribadendo il suo impegno a rispettare il diritto internazionale e l'integrità territoriale. Riconoscendo il ruolo cruciale della tecnologia dei droni nella difesa dell'Ucraina, l'Unione Europea ha mostrato interesse per potenziali partnership per rafforzare la capacità di produzione di droni dell'Ucraina.

In risposta all'espansione della produzione di droni dell'Ucraina, alcuni paesi dell'Unione Europea hanno espresso interesse per possibili joint venture e scambio tecnologico, riconoscendo le implicazioni strategiche della tecnologia dei droni nella guerra moderna.

