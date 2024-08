- Selenky afferma un'ampia autorità nella regione di Kursk.

Le truppe ucraine hanno ampliato il loro territorio nella regione russa di Kursk, secondo quanto dichiarato dal Presidente Volodymyr Zelenskyy. Nel suo messaggio video serale, Zelenskyy ha rivelato che sono stati fatti progressi vicino al confine ucraino, ma non ha fornito dettagli specifici. Ha anche menzionato un aumento dei prigionieri di guerra russi, che potrebbe portare a future scambi. Si tratta del secondo scambio del genere in un breve lasso di tempo, dopo quello avvenuto la settimana precedente. Le truppe ucraine hanno messo piede in Russia l'6 agosto.

Zelenskyy ha dichiarato che l'attacco a Kursk impedisce alla Russia di intensificare il suo assalto alla regione ucraina orientale di Donetsk, costringendola a proteggere il proprio territorio. Tuttavia, la pressione a Donetsk non è ancora diminuita. Gli analisti militari hanno segnalato progressi delle truppe russe nell'area di Pokrovsk. Zelenskyy ha riconosciuto le difficoltà affrontate dalle truppe ucraine nella regione.

"La situazione a Donetsk è molto difficile", ha detto Zelenskyy. "Il nemico ha lì il suo principale obiettivo e la sua massima forza. La resistenza di ogni nostra unità, la nostra capacità di contrastare l'occupante, è cruciale ora".

Gli abitanti di Pokrovsk sono invitati a lasciare la città poiché le forze russe avanzano. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione della città, con circa 38.000 persone ancora presenti, tra cui 1.900 bambini. Il capo dell'amministrazione militare di Donetsk, Vadym Fillaschkin, ha dichiarato che tutte le banche di Pokrovsk chiuderanno a partire da lunedì, con solo gli sportelli bancomat in funzione.

Per la Russia, conquistare Pokrovsk, una regione di importanza critica a causa del suo incrocio ferroviario, è l'obiettivo successivo nel suo attacco all'Ucraina. L'obiettivo principale di Mosca è assumere il controllo dell'intera regione di Donetsk. Le truppe russe hanno recentemente conquistato diversi insediamenti nell'est dell'Ucraina.

La menzione di Zelenskyy di un aumento dei prigionieri di guerra russi potrebbe potenzialmente ridurre i futuri conflitti, ma la guerra in corso a Donetsk continua a porre significativi ostacoli per le truppe ucraine. La violenta lotta a Donetsk e Pokrovsk, una regione di importanza strategica per la Russia, dimostra che i conflitti in questa guerra continuano.

Leggi anche: