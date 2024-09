Selena Gomez rivela l'impatto delle sue preoccupazioni per la salute nel suo viaggio verso la genitorialità.

"L'attrice e musicista di 'Only Murders in the Building', che in passato ha parlato apertamente delle sue battaglie con problemi di salute mentale e fisica, ha parlato per la prima volta della sua fertilità in un'intervista con Vanity Fair, pubblicata il lunedì.

"Purtroppo, non sono in grado di portare avanti le mie gravidanze. Ho numerosi problemi di salute che metterebbero a rischio la mia vita e quella del bambino. Ho dovuto piangere per questo per un po'," ha confessato Gomez.

Gomez ha menzionato che la maternità surrogata e l'adozione sono "opzioni significative" per lei e ha espresso la sua gratitudine verso coloro che sono disposti a fare entrambe le cose.

"Non è esattamente come l'avevo immaginato. Pensavo che sarebbe successo come per la maggior parte delle persone. Ma ora sto meglio con questo. Mi ha reso molto grato per i percorsi alternativi per coloro che desiderano diventare madri. Sono uno di loro. Sono entusiasta del viaggio che mi aspetta, anche se sarà un po' diverso," ha aggiunto Gomez.

Non importa quale sarà il percorso, ha concluso, "sarà mio. Sarà il mio bambino."

Gomez ha rivelato nel 2015 di essere stata diagnosticata con la lupus, una malattia autoimmune a lungo termine che può causare infiammazione e dolore in diverse parti del corpo, portando il corpo ad attaccare i tessuti sani, secondo la Fondazione Lupus of America.

Nel 2017, ha rivelato che la sua condizione di lupus richiedeva un trapianto di rene, offerto dalla sua amica, l'attrice Francia Raisa. Nel 2020, ha anche rivelato la sua diagnosi di disturbo bipolare.

Gomez ha documentato le sue lotte per la salute nel suo documentario del 2022, "La mia mente e me".

