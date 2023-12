Selena Gomez risplende nel ritorno di "Only Murders in the Building

La vita sulla Terra sembra un po' fuori controllo in questi giorni.

Tuttavia, è estate e io, per esempio, ho intenzione di affrontare la stagione.

Questo significa molte cose, tra cui godermi tutti i contenuti in streaming che il sole mi permetterà di vedere, anche quando fa troppo caldo e c'è troppa afa per stare all'aperto.

Tre cose da guardare

Solo omicidi nel palazzo' Stagione 2

Non avrei mai scommesso che Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez avrebbero creato una serie televisiva da non perdere, eppure ci sono riusciti.

"Only Murders in the Building" è tornata per la sua seconda stagione, e la Gomez sta davvero brillando questa volta.

Sapevate già che ero entusiasta della serie su un trio di appassionati di crimini veri. Questa volta, i tre vicini si trovano coinvolti in un omicidio. Venite per il mistero e restate per le risate.

Iniziate sicuramente dalla prima stagione e da tutto il suo porno immobiliare di New York.

I primi episodi della seconda stagione di "Only Murders in the Building" sono in streaming su Hulu.

Chi è Ghislaine Maxwell?

Un nuovo documentario di Starz ripercorre il viaggio della socialite britannica decaduta Ghislaine Maxwell, la donna condannata per aver adescato alcune delle vittime di abusi sessuali del defunto finanziere Jeffrey Epstein.

La Maxwell continua a lottare per la sua libertà e a sostenere la sua innocenza.

Il documentario in tre parti va in onda su Starz.

Stranger Things" Stagione 4, Volume 2

Non c'è molto altro da dire sull'ultima stagione di "Stranger Things", se non che gli episodi rimanenti sono ora in streaming su Netflix.

È cupa, intensa e anche se non è il vostro genere, è difficile negare la forza della serie.

Gli ultimi due episodi della quarta stagione sono stati pubblicati venerdì.

Due cose da ascoltare

Il film è già un grande successo, quindi perché non estendere l'amore alla colonna sonora?

"Top Gun: Maverick" è il sequel perfetto, secondo me. L'album della colonna sonora è un solido mix di canzoni del film originale, come "Danger Zone" di Kenny Loggins, e di nuove composizioni come "Hold My Hand" di Lady Gaga.

Curiosità: Loggins ha dichiarato di aver realizzato una versione aggiornata della sua hit che non è mai stata inserita nel sequel di "Top Gun".

" Ho registrato nuovamente 'Danger Zone' per farne una versione 5.0 che avvolgesse il pubblico", ha dichiarato a Entertainment Weekly. "Ma Tom Cruise voleva davvero evocare la versione originale, la sensazione originale. Quindi, alla lunga, si è rivelato un ritorno alla vecchia traccia".

La colonna sonora è in uscita.

Rimaniamo in tema di musica da film, che ne dite?

Come ho detto la settimana scorsa, ho amato, amato, amato "Elvis" di Baz Luhrmann, e lo stesso vale per la colonna sonora.

Non ci sono solo i successi di Elvis Presley, ma anche canzoni di artisti contemporanei, tra cui Doja Cat, Jazmine Sullivan e Stevie Nicks con Chris Isaak. La star del film, Austin Butler, ha cantato alcuni dei brani originali di Presley - e ha fatto centro.

L'album è attualmente in uscita.

Una cosa di cui parlare

Mi sento un po' come se nel 2022 stessimo ancora festeggiando le prime volte.

Ma festeggeremo, perché lo merita.

La star di "The Young and the Restless" Mishael Morgan è diventata la prima attrice di colore a vincere il premio per l'eccezionale interpretazione principale in una serie drammatica diurna ai recenti Daytime Emmy.

Nel suo discorso di ringraziamento, la Morgan, che nella soap interpreta Amanda Sinclair, ha ricordato di essere "nata su una piccola isola" dei Caraibi.

"Stiamo rompendo i soffitti di vetro a destra, a sinistra e al centro, e sono onorata di essere un contenitore e di vivere questo momento", ha detto. "Ed è grazie a tutti coloro che sono là fuori oggi e che stanno dimostrando al mondo che possiamo e vogliamo fare questa cosa chiamata uguaglianza e unità insieme".

Facciamolo assolutamente... insieme.

Qualcosa da sorseggiare

Le star stanno usando la loro voce per esprimere i loro sentimenti riguardo al rovesciamento della Roe v. Wade da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Molti artisti - tra cui Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers e Kendrick Lamar - si stanno esprimendo a favore del diritto all'aborto.

Chi dice "stai zitto e canta/agisce/gioca", come spesso accade quando le celebrità esercitano il loro diritto di cittadini di esprimere le proprie opinioni.

In questo caso, però, Hollywood rappresenta la stragrande maggioranza degli americani, che si oppongono all'abolizione di Roe v. Wade.

