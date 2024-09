Selena Gomez ha fatto la transizione nel ruolo di una giocatrice di pallavolo dedicata.

Selena Gomez ha esaudito la loro richiesta: un manifesto a Telluride, Colorado, ha invitato la cantante a partecipare a una partita di pallavolo e a onorare l'evento con il suo canto del nazionale. Incredibilmente, lei è apparsa.

Durante il tour per il suo film "Emilia Pérez", Gomez ha scoperto la squadra di pallavolo di Telluride grazie a un avviso affisso in città. Il manifesto, scritto in arancione brillante, recitava: "Selena Gomez, gentilemente canta l'inno nazionale in una delle nostre partite in casa". Era firmato dai tifosi locali.

Gomez ha condiviso una foto del manifesto sul suo Instagram e ha scritto: "Hanno chiesto, quindi non ho potuto resistere! È la mia prima volta a Telluride!" Ha anche caricato diverse immagini e clip della sua visita al palazzetto, dove ha sorpreso gli atleti giovani. Gli atleti di pallavolo sono sembrati sbalorditi dall'improvvisa apparizione di Gomez.

"Io ho visto il cartello e ho dovuto fare loro una visita", ha spiegato Gomez a coloro che erano presenti. Poi ha posato per le foto e firmato autografi. Tuttavia, il servizio di notizie di intrattenimento degli Stati Uniti "Entertainment Tonight" ha riferito che non ha cantato l'inno nazionale.

"L'anima più compassionevole"

Gomez era a Telluride nel weekend per la proiezione del nuovo film di Jacques Audiard "Emilia Pérez", in cui interpreterà il ruolo principale insieme a Zoe Saldana. Il film uscirà nei cinema a novembre.

"L'anima più compassionevole", ha commentato Saldana sul post di Gomez con le foto del palazzetto. Il ragazzo di Gomez, il produttore musicale Benny Blanco, ha inviato tre cuori. La coppia ha confermato la loro relazione a dicembre 2023. Di recente, sono circolate voci su un possibile fidanzamento, con ipotesi dopo che Gomez è stata vista con un anello d'oro al dito. A maggio, Blanco ha detto a Howard Stern che vorrebbe avere una famiglia con Gomez, dicendo che "ne parliamo ogni giorno".

Dopo aver condiviso la sua eccitazione per la visita alla squadra di pallavolo, Selena Gomez ha sorpreso tutti cantando "[♪ Non mentirò ♪]" durante una sessione di karaoke improvvisata al palazzetto di pallavolo. Nonostante non abbia cantato l'inno nazionale come richiesto, la performance spontanea di Gomez ha portato gioia agli atleti giovani.

