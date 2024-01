Selena Gomez dice che forse le rimane solo "un altro album".

"Sento di avere ancora un album dentro di me", ha detto la Gomez nell'episodio di lunedì del podcast "Smartless".

"Più invecchio e più penso che mi piacerebbe trovare qualcosa su cui sistemarmi", ha continuato, aggiungendo che la sua carriera di attrice è quella su cui vorrebbe concentrarsi idealmente.

Fin da piccola, la Gomez ha detto di aver puntato a diventare "un'attrice seria". La sua carriera musicale è iniziata solo perché la Disney l'ha contattata per creare un album mentre recitava nella sitcom di Disney Channel "Wizards of Waverly Place" alla fine degli anni 2000.

"Ho pensato che sarebbe stato divertente e soprattutto che sarebbe stato un hobby che mi sarebbe piaciuto molto", ha detto. "Volevo essere un'attrice. Non ho mai avuto intenzione di fare la cantante a tempo pieno, ma a quanto pare quell'hobby si è trasformato in qualcos'altro".

Dal 2013 la Gomez ha pubblicato tre album in studio, con successi che includono "Come & Get It", "Same Old Love" e "Lose You to Love Me". Nel 2022 ha ottenuto la prima delle due nomination ai Grammy per il miglior album pop latino grazie all'EP in lingua spagnola "Revelación". Alla fine dello scorso anno ha pubblicato il suo ultimo singolo, "Single Soon".

Icona dei teenager grazie a "Wizards", la Gomez è attualmente protagonista della serie Hulu "Only Murders in the Building", acclamata dalla critica, insieme a Martin Short e Steve Martin, ed è apparsa in vari film come "Spring Breakers" e "A Rainy Day in New York".

L'alternanza tra la carriera musicale e quella di attrice ha avuto il suo peso sulla Gomez, come ha dichiarato nell'episodio del podcast di lunedì, in parte a causa dei suoi problemi di salute mentale - un argomento di cui ha parlato apertamente nella sua docuserie del 2022 "Selena Gomez: My Mind & Me".

Pur riconoscendo che non c'è nulla che la costringa a scegliere tra musica e recitazione, ha ammesso che una scelta potrebbe profilarsi in futuro.

"Voglio rilassarmi perché sono stanca", ha detto.

Oltre a dedicarsi alla musica e alla recitazione, nel 2020 la Gomez ha fondato la sua azienda di cosmetici Rare Beauty, che ha definito "il regalo più grande" nel podcast.

"L'ho lanciata durante il Covid ed è decollata e non potrei essere più grata", ha aggiunto. "Sono davvero orgogliosa".

Fonte: edition.cnn.com