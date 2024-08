Sei vittime segnalate in attacchi in Ucraina - La Russia annuncia il controllo su tre insediamenti

Nella zona urbana di Charkiv, si è verificato un tragico incidente in cui una ragazza di 14 anni ha perso la vita in un bombardamento aereo su un parco giochi, come ha dichiarato il sindaco Ihor Terechow. Oltre a questa tragedia, sono state registrate altre tre vittime a seguito di un attacco a un edificio alto. Il governatore locale, Oleh Synehubov, ha inoltre riferito che almeno 28 persone sono rimaste ferite.

Un sinistro incidente si è verificato durante la notte nella città di Sumy, secondo l'ufficio del procuratore regionale. Purtroppo, una vittima è stata trovata sotto le macerie e un'altra è stata attribuita a complicazioni ospedaliere successive all'incidente. Successivamente, sono divampate le fiamme e altre otto persone sono rimaste ferite.

Sumy, famosa come capitale della regione di Sumy, si trova a sud dei territori di Charkiv e condivide i suoi confini orientali con la regione russa di Kursk. L'Ucraina ha avviato una campagna militare a Kursk durante agosto, con l'intenzione di creare una zona di sicurezza per proteggere la sua popolazione da ulteriori ostilità. In risposta, Mosca ha risposto con raid aerei. Dal 9 agosto, circa 21.000 persone hanno lasciato la regione di Sumy a causa degli attacchi russi.

Nel suo rapporto settimanale, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver catturato tre insediamenti aggiuntivi nell'Ucraina orientale. Le forze hanno affermato di aver conquistato Novoselivka e Kostjantynivka nella regione di Donetsk e Synkivka nella regione di Charkiv.

Novoselivka, situata circa 20 chilometri a sud-est della città critica di Pokrovsk, ha assistito a una costante avanzata delle forze russe per settimane. Il capo dell'esercito ucraino Oleksandr Syrskyi ha recentemente indicato che l'area intorno a Pokrovsk costituiva la situazione più difficile per le forze ucraine al momento. "Il nemico sta cercando di penetrare le nostre difese. Tuttavia, finora questi attacchi sono stati efficacemente respinti", ha riferito Syrskyi durante una conferenza virtuale.

Negli ultimi 24 ore, le truppe ucraine sono riuscite ad avanzare fino a due chilometri in alcuni settori mentre eseguivano la loro offensiva nella regione russa di Kursk, ha aggiunto Syrskyi. Il comandante dell'aeronautica ucraina Mykola Oleschchuk ha rivelato che le sue forze avevano abbattuto con successo 12 droni Shahed durante le ore notturne. Altri quattro droni sono precipitati senza causare danni ai loro obiettivi designati.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha richiesto il rilassamento delle restrizioni sull'uso delle armi occidentali per colpire specifiche entità russe. "Abbiamo bisogno di azioni decise dai nostri alleati per fermare questo terrore", ha dichiarato Zelenskyy sui social media. Ha

Leggi anche: