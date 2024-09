- Sei spettacoli del prossimo tour sono stati annullati.

Comico in piedi Luke Mockridge (35) incontra conseguenze sempre più serie per le sue battute volgari sulle Paralimpiadi. Dopo la cancellazione del suo nuovo speciale comico su Sat.1 da parte della rete, anche sei spettacoli del suo tour "Luke Mockridge - Times divertenti" sono stati annullati. I concerti previsti per il 14 settembre a Magonza, il 15 e il 16 ottobre a Bonn, il 17 ottobre a Siegen e il 25 e il 26 ottobre a Gelsenkirchen non avranno luogo.

I luoghi degli eventi cancellano i concerti di Luke Mockridge

Il sito del Frankfurter Hof Mainz menziona: "Lo spettacolo di Luke Mockridge, previsto come parte del tour FUNNY TIMES il 14 settembre 2024, è stato annullato dall'organizzatore (Konzertbuero Schoneberg GmbH)." Non vengono fornite motivazioni per l'annullamento nel messaggio.

Anche gli spettacoli di Mockridge a Bonn verranno cancellati. Il sito del luogo degli eventi "Haus der Springmaus" afferma: "Dopo aver consultato l'agenzia e l'artista, abbiamo deciso di annullare i due eventi di Luke Mockridge previsti per il 15 e il 16 ottobre." Il luogo degli eventi si dissocia pubblicamente dalle "dichiarazioni che deridono le persone con disabilità in modo offensivo e irrispettoso".

Gli spettacoli di Mockridge del 25 e del 26 ottobre a Gelsenkirchen sono stati anch'essi cancellati. Secondo il sito dell'organizzatore emschertainment, "Abbiamo preso atto con profondo rammarico e stupore delle dichiarazioni di Luke Mockridge sulle Paralimpiadi e sulle persone con disabilità nel podcast 'die Deutschen'. Le sue dichiarazioni sono offensive e vergognose." Di conseguenza, gli spettacoli previsti e già venduti per il 25 e il 26 ottobre 2024 al KAUE di Gelsenkirchen non avranno luogo.

Anche lo spettacolo di Mockridge dell'17 ottobre alla Siegerlandhalle's Leonhard-Glasser Hall è stato annullato, come indicato sul sito della Siegerlandhalle.

Dichiarazioni controversie e la bufera

La polemica e le critiche sono scaturite da un episodio del podcast "Die Deutschen" di Nizar (40) e Shayan, in cui Mockridge era ospite. L'episodio, pubblicato a metà agosto, ha visto Mockridge fare battute offensive nei confronti delle persone con disabilità. Tra gli altri, la ex ciclista su pista e campionessa olimpica Kristina Vogel (33), che è diventata paralizzata a seguito di un incidente di allenamento nel 2018, ha definito i commenti di Mockridge "schifezza disgustosa".

Di conseguenza, Sat.1 ha annullato il quiz comico "What's in the box?". Il ritorno televisivo di Mockridge era inizialmente previsto per il 12 settembre. Ha anche rinunciato a un evento a breve termine per la serie comica "Night Wash". Mockridge avrebbe dovuto esibirsi insieme ad altri comici sul palco del parco del castello di Paderborn lo scorso domenica (8 settembre), ma la serata comica è andata avanti - senza Luke Mockridge.

L'annullamento degli spettacoli di Luke Mockridge in vari luoghi può essere visto come ulteriori conseguenze per Luke Mockridge, poiché gli organizzatori degli eventi si dissociano pubblicamente dalle sue controversie dichiarazioni su persone con disabilità. L'organizzatore degli spettacoli di Gelsenkirchen, emschertainment, ha espresso profondo rammarico e stupore per le dichiarazioni offensive di Mockridge.

A causa delle reazioni negative, diversi luoghi hanno deciso di annullare gli spettacoli futuri di Mockridge, portando alla perdita di sei concerti in totale. Ciò include spettacoli a Magonza, Bonn, Siegen e Gelsenkirchen, con i luoghi degli eventi che citano le sue dichiarazioni offens

