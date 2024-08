- Sei pronto a possedere un'isola?

Spiaggia di sabbia bianca e acque turchesi, senza turisti rumorosi – o semplicemente una baita accogliente immersa nella natura incontaminata. È così che molti tedeschi immaginano la loro vacanza ideale. O ancora meglio: un'isola tutta per sé. Molti non sanno che questo non deve rimanere un sogno lontano. Perché non devi essere una celebrità o avere milioni in banca per comprare un'isola – anche se questo certo non guasta. Ma ci sono alcune cose da considerare quando si acquista un'isola.

Criteri per l'isola: Regione, dimensione, accessibilità

Quando Karsten Kossatz, un imprenditore di Berlino, ha visto per la prima volta il "rovisto con gli alberi" che ora descrive affettuosamente come la sua isola, si è innamorato della bellezza rude e originale della natura. Anche lui aveva questo sogno di possedere un'isola, ma non sapeva che l'acquisto potesse essere accessibile. "Pensavo di poter permettere un'isola quando sono vecchio e ricco", ricorda Kossatz, fondatore di No-Venture-Studio Capital. "Ma ci sono molte isole nel Nord Europa per il prezzo di un appartamento di Berlino. Poi devi prendere una decisione."

Acquistare l'isola sulla costa finlandese non è stato più difficile che acquistare una casa o un appartamento, riferisce, ed è partito con un'agente immobiliare. Il broker di isole Farhad Vladi di Amburgo ha isole in tutto il mondo e in tutte le categorie di prezzo. Attualmente, ad esempio, un'isola di 9 ettari sulla costa della Nuova Scozia, in Canada, è in vendita per circa 87.000 euro, ma anche un'isola di 174 ettari alle Bahamas per 45 milioni di dollari.

Per determinare se un prezzo è ragionevole o meno, può essere utile guardare i prezzi al metro quadrato sulla terraferma o i prezzi di vendita delle isole vicine. La regione e la dimensione influenzano sicuramente il prezzo di un'isola, ma anche quanto facilmente possa essere raggiunta e quanto sia già sviluppata. Quindi: c'è un ancoraggio sicuro per una barca? C'è già una casa, o è consentito costruire?

Broker come Vladi sono lì per chiarire queste domande. Vladi è stato il primo a specializzarsi in isole private e viene considerato uno dei broker di isole più di successo. Si assicura che le sue isole siano "legali", ovvero devono avere un titolo di proprietà e non ci dovrebbero essere problemi con le autorità. Imposta anche ulteriori criteri: "Devono essere politicamente e climaticamente stabili. Deve esserci un permesso di costruzione. L'isola deve essere facilmente raggiungibile in barca o elicottero. E l'ospedale più vicino non dovrebbe essere a più di 90 minuti di distanza."

Infrastruttura e scelta della posizione

Se non c'è una baita o un pozzo sull'isola, una certa quantità di infrastruttura deve essere creata per prima. "Rendere un'isola abitabile non richiede più di sei mesi", dice Vladi. Se un'isola piccola costa 50.000 euro, si aggiungerebbe la stessa quantità per allestire una baita, energia e acqua. Oggi, l'energia elettrica può essere generata relativamente facilmente con l'energia eolica e le celle solari. Alcune isole hanno fonti di acqua dolce, altrimenti le piante di desalinizzazione devono rendere l'acqua di mare potabile.

Una piccola casa non deve essere costosa. Ad esempio, in Canada, le baite di legno e le tiny house vengono vendute molto a buon mercato, e il materiale può essere facilmente trasportato sull'isola. "In altri paesi dove non c'è quasi o nessuna infrastruttura, ovviamente ci vuole più tempo e costa di più", dice Vladi.

Dove collocare la propria isola dovrebbe dipendere anche dal periodo di viaggio e di vacanza preferito, secondo l'agente immobiliare. Ad esempio, in luglio o agosto, si potrebbe essere adatti in Irlanda, Bretagna o Canada, mentre in inverno o primavera, le isole dei Caraibi potrebbero essere più adatte.

Costi aggiuntivi e logistica

Oltre all'attrattiva della vita sull'isola, gli acquirenti di tali proprietà affrontano anche costi aggiuntivi, come le tasse notarili, le tasse di registro, le commissioni degli agenti immobiliari e l'imposta sulle proprietà, che è notevolmente più bassa in Canada rispetto alla Germania.

Il livello dei costi di gestione, tra cui le tasse sulla proprietà e l'assicurazione, varia a seconda del paese. L'imprenditore Kossatz, dopo aver acquistato la sua isola finlandese, ha pochi obblighi locali. "Non c'è un giardino da curare, è tutto selvaggio", spiega. "Quando me ne vado, faccio i bagagli e posso essere via per diversi mesi."

Tuttavia, possedere un'isola comporta sfide logistiche significative. Ci vogliono circa un'ora per raggiungere la terraferma, a condizione che tutto proceda senza intoppi. "Devi portare tutto ciò che ti serve, e se dimentichi qualcosa, ci vuole mezza giornata per tornare alla civiltà", dice.

È proprio questa solitudine che molti sognano quando immaginano la loro isola. Per coloro che non sono ancora pronti ad acquistare, ci sono anche opzioni di affitto di isole.

Dopo aver determinato che l'isola di 9 ettari in Nuova Scozia, in Canada, rientra nel suo budget, Karsten Kossatz valuta l'accessibilità dell'isola. Vuole assicurarsi che ci sia un ancoraggio sicuro per la sua barca e controlla se è consentito costruire. (Criteri per l'isola)

Se Karsten Kossatz decide di costruire una baita sulla sua isola canadese, potrebbe considerare l'acquisto di baite di legno o tiny house dal Canada, note per la loro economicità e facile trasporto. (Infrastruttura e scelta della posizione)

Leggi anche: