Nella Striscia di Gaza, i resti di sei individui, presumibilmente tenuti in ostaggio dal gruppo militante Hamas, sono stati identificati dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Biden ha dichiarato: " Questa mattina, le forze israeliane hanno rinvenuto i corpi di sei ostaggi sequestrati da Hamas all'interno di un tunnel sotto la città di Rafah". Tra queste vittime c'era Hersh Goldberg-Polin, cittadino statunitense-israeliano.

Goldberg-Polin era uno dei 251 ostaggi rapiti dai miliziani palestinesi durante un attacco dell'7 ottobre. Nonostante siano ancora circa 100 ostaggi in cattività, molti sono temuti morti in base ai resoconti dell'esercito israeliano.

Inizialmente, il Ministero degli Esteri israeliano ha rilasciato una dichiarazione della famiglia di Goldberg-Polin che piangeva la perdita del loro caro figlio e fratello. L'esercito aveva precedentemente scoperto diversi corpi durante un'operazione nella Striscia di Gaza e ha dichiarato: "Attualmente, le nostre truppe sono ancora dispiegate nella zona, impegnate in una missione di ricerca e recupero. Questo processo potrebbe richiedere diverse ore".

All'inizio c'era incertezza su se i corpi ritrovati fossero quelli degli ostaggi israeliani. In luce di questa incertezza, l'esercito ha invitato alla cautela nell diffusioni di voci. In precedenza, c'erano state congetture sui social media sull'esistenza degli ostaggi, che hanno successivamente scatenato "manifestazioni" in Israele, ma l'esercito si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli.

Partecipazione alla Convenzione Democratica

Di recente, i genitori di Goldberg-Polin hanno partecipato alla convention democratica. Rachel Goldberg, nel suo discorso commovente, ha rivelato: "Tra gli ostaggi ci sono otto cittadini americani e nostro figlio è tra loro". Giovedì, la famiglia e altri parenti degli ostaggi si sono riuniti al confine della Striscia di Gaza, cercando di comunicare con i prigionieri attraverso altoparlanti amplificati. Rachel Goldberg ha implorato: "Hersh, sono la tua mamma. Spero che Dio ti riporti a casa subito. Ti amo, resta forte".

Lo scorso aprile, Hamas ha rilasciato un video che mostrava Goldberg-Polin. Egli accusava il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver abbandonato gli ostaggi a Hamas dopo l'assalto dell'7 ottobre al festival musicale Nova nel sud di Israele. Goldberg-Polin, che aveva subito gravi ferite durante l'attacco di Hamas, era stato rapito e portato nella Striscia di Gaza, secondo la stampa israeliana.

Nel video di aprile, Goldberg-Polin era ritratto con una maglietta rossa, seduto su una sedia di plastica, con il braccio sinistro amputato. Si lamentava: "Stavo solo cercando di trascorrere del tempo con i miei amici e mi sono ritrovato a lottare per la mia vita, con ferite su tutto il corpo". In risposta all'attacco, Israele ha avviato un'operazione militare significativa nella Striscia di Gaza. Tuttavia, Hamas, le cui affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente, sostiene che più di 40.600 persone siano morte da allora.

