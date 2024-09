Sei persone sono rimaste ferite in una "detonazione di un dispositivo esplosivo" in una struttura giudiziaria in California.

Una persona di interesse è stata catturata e sottoposta a interrogatorio, e la situazione rimane caotica dopo l'esplosione, come dichiarato da Raquel Zick, rappresentante dello sceriffo della Contea di Santa Barbara, in un aggiornamento sui social media.

Tre individui stanno ricevendo cure mediche al Marian Regional Medical Center, ha condiviso il portavoce dell'ospedale Sandy Doucette. Due sono in condizioni stabili, mentre l'altro è in condizioni soddisfacenti, ha detto a CNN. "Siamo impegnati a fornire loro il più alto livello di cure e supporto", ha informato Doucette a CNN in precedenza durante la giornata.

Ulteriori informazioni sull'evento non sono state ancora rese note e il movente rimane ignoto.

Le strade che conducono al tribunale della contea sono state bloccate e le autorità stanno invitando le persone a stare alla larga dalla zona, secondo Zick.

Oltre al tribunale della contea di Santa Barbara a Santa Maria, il municipio di Santa Maria, la biblioteca pubblica e altri uffici locali nella zona sono stati chiusi per il resto della giornata, mentre la polizia indaga su "un'esplosione di un dispositivo esplosivo artigianale", ha spiegato il portavoce della città Mark van de Kamp.

Situata sulla Central Coast della California, Santa Maria si trova a circa 160 miglia a nord di Los Angeles.

Il dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles, che sovrintende alla sicurezza del tribunale in tutta la Contea di Los Angeles, ha dichiarato in un post sui social media che sono in "allerta massima, offrendo pattuglie di sicurezza aggiuntive nei nostri tribunali", ma non sono a conoscenza di minacce sostanziali.

