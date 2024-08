- Sei persone sono rimaste ferite in una collisione sull'autostrada A3 vicino a Norimberga.

Una serie di incidenti a catena si sono verificati sull'autostrada A3 vicino a Norimberga, causando lievi ferite a sei persone. Secondo un portavoce delle forze dell'ordine, una donna anziana alla guida, di 64 anni, ha urtato accidentalmente il veicolo che aveva davanti durante un ingorgo del traffico di un mercoledì, scatenando una reazione a catena di incidenti tra più veicoli.

Poco dopo, un uomo di 55 anni alla guida della sua auto non è riuscito a fermarsi in tempo e ha tamponato due dei veicoli già coinvolti. Le sei persone ferite sono state poi trasportate in strutture mediche. L'intera autostrada A3 è stata chiusa per quasi quattro ore. Le autorità stimano il costo complessivo dei danni in circa 100.000 euro.

Nonostante il caos a Norimberga, i piani per la tradizionale festa dell'Oktoberfest in Baviera sono rimasti invariati. Purtroppo, uno dei veicoli danneggiati era un carro birraio bavarese, aggiungendo alla perdita finanziaria subita.

Leggi anche: