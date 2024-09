Sei persone detenute prigioniere da Gaza sono tristemente decedute.

I prigionieri, che avevano un'età compresa tra i 23 e i 40 anni, sono stati identificati come Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino. Il portavoce militare Daniel Hagari ha confermato domenica che i loro corpi senza vita sono stati trovati durante il conflitto a Rafah. Goldberg-Polin è cittadino di entrambi Israele e Stati Uniti, mentre Lobanov ha la doppia cittadinanza russa-israeliana.

All'inizio, l'esercito non sapeva esattamente dove si trovassero queste due donne e quattro uomini. "Sono stati brutalmente uccisi dai terroristi di Hamas pochi istanti prima che potessimo raggiungerli", ha detto Hagari dopo il loro recupero. I corpi sono stati quindi trasportati in Israele per ulteriori identificazioni.

Cinque di loro sono stati catturati durante l'attacco in grande stile di Hamas al festival musicale Nova nel sud di Israele l'ottobre scorso. Una delle giovani donne trovate morte era stata rapita dal Kibbutz Beeri. Secondo il ministro della Difesa israeliano Joav Gallant, tutti e sei erano vivi quando sono stati catturati circa undici mesi fa. "Erano stati tenuti prigionieri da Hamas e crudelmente giustiziati", ha precisato Gallant.

Il Ministero degli Esteri ha annunciato domenica che la notizia della morte di altri sei ostaggi era quasi insopportabile. La Germania continua a fare pressioni per il loro rilascio.

L'ambasciatore tedesco in Israele, Steffen Seibert, aveva precedentemente espresso le sue condoglianze alle famiglie. "Siamo colpiti dalle notizie tremende che altri sei ostaggi innocenti sono stati trovati, uccisi da Hamas. Uno di loro è Carmel Gat", ha espresso sulla piattaforma online X. Dal 7 ottobre, il personale dell'ambasciata a Tel Aviv ha lavorato instancabilmente per il loro rilascio.

La 40enne istruttrice di yoga viveva a Tel Aviv ma si trovava a Kibbutz Beeri in visita ai suoi genitori quando Hamas, classificato come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti e dall'UE, ha lanciato il suo attacco mirato su diverse località nel sud di Israele. Secondo i resoconti israeliani, gli estremisti hanno ucciso 1.205 persone e ne hanno prese 251 ostaggi nella Striscia di Gaza durante questo attacco brutale.

Circa 100 ostaggi sono ancora tenuti prigionieri da Hamas e altri gruppi palestinesi radicali, con diversi segnalati come deceduti. La cognata di Gat, la tedesca-israeliana Yarden Roman-Gat, è stata rilasciata a novembre come parte dell'unico accordo di scambio di prigionieri tra Israele e Hamas finora.

L'Associazione delle Famiglie degli Ostaggi e dei Dispersi ha espresso il suo dolore e ha invitato nuovamente il governo israeliano ad accettare una tregua. "Se non ci fossero stati ritardi, sabotaggi o scuse, le persone di cui siamo venuti a conoscenza questa mattina probabilmente sarebbero ancora vive", ha spiegato l'organizzazione.

Prima ancora che l'esercito israeliano confermasse le morti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che tra loro c'era il cittadino americano Goldberg-Polin. I genitori di Goldberg-Polin hanno recentemente ricordato la sua situazione durante la convention del Partito Democratico a Chicago. "Tra gli ostaggi ci sono otto cittadini americani e uno di loro è nostro figlio", ha detto sua madre Rachel Goldberg nel suo discorso.

Solo giovedì scorso, la coppia si è unita ad altri parenti al confine con la Striscia di Gaza. I parenti hanno tentato di raggiungere gli ostaggi attraverso annunci con altoparlanti. "Hersh, sono la tua mamma", ha detto la madre di Goldberg-Polin al figlio. "Prego Dio che ti riporti a casa".

In risposta all'attacco di Hamas, Israele ha intrapreso operazioni militari estese nella Striscia di Gaza dall'ottobre scorso. Secondo Hamas, che non può essere verificato indipendentemente, più di 40.600 persone sono state uccise da allora. I mediatori internazionali, tra cui gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar, hanno tentato di negoziare un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi per mesi. Biden ha espresso domenica l'ottimismo che un accordo potesse essere raggiunto.

Tuttavia, il primo ministro israeliano Netanyahu considera le morti degli ostaggi come prova della mancanza di interesse di Hamas per un accordo. "Chi esegue gli ostaggi non ha interesse in un accordo", ha dichiarato. Rivolgendosi alla leadership di Hamas, ha dichiarato: "Vi inseguiremo, vi cattureremo e vi faremo pagare".

Nonostante gli sforzi internazionali per negoziare un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, il conflitto a Rafah continua a reclamare vite. Il luogo della scoperta cruenta di queste sei persone sottolinea ulteriormente l'importanza di risolvere questa situazione.

