Sei passeggeri di navi da crociera risultano positivi al Covid: 4 vaccinati, 2 non vaccinati

Quattro degli ospiti sono vaccinati e due sono minori non vaccinati, ha dichiarato Royal Caribbean International in un comunicato. La crociera di sette notti è partita da Nassau, Bahamas, il 25 luglio.

Uno dei quattro ospiti vaccinati presenta sintomi lievi, ha dichiarato la compagnia, mentre tre sono asintomatici. I quattro non viaggiano insieme.

I due minori non vaccinati erano nella stessa comitiva e sono asintomatici, secondo Royal Caribbean.

"Gli ospiti sono stati immediatamente messi in quarantena e i loro immediati compagni di viaggio e tutti i contatti stretti sono stati rintracciati e tutti sono risultati negativi", si legge nella dichiarazione della compagnia di crociere.

Le infezioni sono state rilevate durante i test di routine richiesti a tutti gli ospiti prima del ritorno a casa.

I sei ospiti e i loro immediati compagni di viaggio sbarcheranno a Freeport, nelle Bahamas, venerdì. Torneranno a casa separatamente "con mezzi di trasporto privati", ha dichiarato Royal Caribbean.

Tutti i viaggiatori di età pari o superiore ai 16 anni dovevano essere completamente vaccinati e risultare negativi al test Covid-19 prima di salire a bordo di Adventure of the Seas, e tutto l'equipaggio è completamente vaccinato.

Secondo il sito web di Royal Caribbean, i bambini non idonei alle vaccinazioni dovevano sottoporsi a tre test: Un test PCR prima dell'arrivo alle Bahamas, un test Covid-19 gratuito il giorno dell'imbarco e un terzo test gratuito il giorno 5 o 6 della crociera (richiesto a tutti i passeggeri dai due anni in su per il rientro alle Bahamas e applicabile ai requisiti di rientro nel Paese di origine).

Secondo le linee guida di Royal Caribbean pubblicate sul sito web della compagnia di crociere, gli ospiti vaccinati a bordo di Adventure of the Seas non sono tenuti a coprirsi il viso sulla nave.

Gli ospiti non vaccinati non sono tenuti a indossare maschere all'aperto, ma devono indossarle in tutti gli spazi pubblici interni, tranne quando mangiano e bevono.

I casi positivi arrivano in mezzo a una raffica di discussioni e revisioni dei requisiti di mascheratura negli Stati Uniti.

La variante Delta, altamente trasmissibile, ha suscitato una maggiore attenzione alle infezioni da Covid tra i vaccinati e una crescente preoccupazione per la minaccia che rappresenta per i non vaccinati.

La rapida diffusione della variante Delta negli Stati Uniti ha spinto questa settimana i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie a rivedere le linee guida per il mascheramento dei vaccinati. L'agenzia consiglia ora alle persone vaccinate di indossare maschere in ambienti pubblici chiusi in aree a trasmissione sostanziale o elevata.

Fonte: edition.cnn.com