Sciogliere Serie Drammatiche intitolate 'Omicidio con Vista'. - Sei nuove puntate dell'enigmatico programma televisivo.

In alto e in avanti! Dopo una pausa estiva, la seconda metà della quinta stagione (dal 16 aprile) della popolare serie crime-comedy "Omicidio per Finestra" inizia oggi, 3 settembre, martedì. I sei episodi rimanenti andranno in onda – con un'eccezione – ogni martedì in prime time, a partire dalle 20:15. La giostra riparte con l'episodio otto, "La ripetizione di Marie", che ricorda classici come la commedia americana "Groundhog Day" (1993) con Bill Murray (73) e Andie MacDowell (66), e il thriller d'azione "Run Lola Run" (1998) con Franka Potente (50) nel ruolo principale.

"Omicidio per Finestra - La ripetizione di Marie" - L'inizio del secondo tempo della stagione

La commissaria Marie Gabler (Katharina Wackernagel, 45) si sveglia da un incubo agghiacciante in cui il suo amore on-off, Gisbert Cremer (Kai Schumann, 48), è morto. Con sua sorpresa, la realtà del mattino rivela una situazione diversa: le arrivano i documenti del divorzio dal suo ex-marito. Per peggiorare le cose, i suoi colleghi della polizia Heino Fuß (Sebastian Schwarz, 40) e Jennifer Dickel (Eva Bühnen, 28) insistono per un addestramento obbligatorio con le armi.

Despite the current turmoil in her relationship with Gisbert, he now demands a heartfelt declaration of love from her. When Marie hesitates, Gisbert walks away hurt, and an unfortunate incident occurs...

Si è avverato l'incubo della notte precedente? Marie si ritrova intrappolata in un loop temporale à la "Groundhog Day" e deve trovare un modo per uscirne.

3 settembre - "La ripetizione di Marie"

10 settembre - "Il gioco dell'omicidio"

17 settembre - "Renate"

24 settembre - "Mafia del minigolf"

Eccezione: 1 ottobre - Inizio della mini-serie in quattro parti "Herrhausen"

8 ottobre - "Donne in nero"

15 ottobre - "Giorno del giudizio"

L'intera quinta stagione è anche disponibile sulla ARD Mediathek a partire dal 3 settembre.

Successo dopo una lunga pausa

Nelle prime tre stagioni di "Omicidio per Finestra" (2008-2014), la commissaria Sophie Haas (Caroline Peters, 52), costretta a indagare nel pittoresco paesino di Hengasch, risolveva i casi di omicidio insieme ai suoi colleghi della polizia locale Dietmar Schäffer (Bjarne Mädel, 56) e Bärbel Schmied (Meike Droste, 44).

Dopo una pausa di otto anni, la rete ha rischiato: nella primavera del 2022 è andata in onda la prima nuova stagione (quarta serie) con un nuovo cast. Tuttavia, questo nuovo team – composto dalla commissaria criminale di Colonia Marie Gabler (Wackernagel), anch'essa costretta a indagare nel piccolo paese, insieme ai poliziotti locali Heino Fuß (Schwarz) e Jennifer Dickel (Bühnen) – è riuscito a conquistare il pubblico.

Non so se questa situazione in "Omicidio per Finestra" sia un presagio di ciò che verrà, ma sembra stranamente simile a storie in cui il protagonista è intrappolato in un loop temporale.

Despite my reservations about participating in the compulsory firearms training, I'll have to comply – I'm not sure if refusing would be the best option given the current situation.

Leggi anche: