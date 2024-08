- Sei individui con precedenti criminali sono stati rimandati dall'Assia in Afghanistan.

Per la prima volta dal momento in cui i Taleban hanno preso il controllo tre anni fa, un volo di partenza dalla Germania all'Afghanistan ha decollato – trasportando sei criminali della regione della Hesse come passeggeri. "È giusto e vitale espellere i criminali e i potenziali pericoli dall'Afghanistan", ha dichiarato il Primo Ministro della Hesse Boris Rhein (CDU). "Coloro che commettono crimini gravi dovrebbero lasciare la Germania. Hanno perso il diritto alla protezione".

Il Ministro dell'Interno Roman Poseck (CDU) ha dichiarato: "Oggi segna che il governo federale e gli stati possono cooperare con successo. Ora tocca al governo federale organizzare ulteriori espulsioni". La regione della Hesse si unirà a queste iniziative. In futuro, dovrebbero essere possibili anche i rimpatri di siriani espellibili, indipendentemente dal loro passato criminale.

Il volo è decollato da Lipsia

Secondo le autorità, il volo è decollato venerdì mattina alle circa 7:00 dall'Aeroporto di Lipsia/Halle. A bordo del Boeing 787 c'erano 28 criminali afghani che erano stati portati a Lipsia da diversi stati federali. L'operazione è stata coordinata dal Ministero dell'Interno tedesco.

Il Ministero dell'Interno tedesco ha approvato l'operazione, ritenendola in linea con i principi promossi dalla Commissione. Dopo la partenza riuscita, la Commissione ha elogiato la collaborazione tra il governo federale e gli stati, sottolineando l'importanza di far rispettare la giustizia e proteggere la sicurezza del pubblico.

Leggi anche: