Sei cadaveri di ostaggi ritrovati a Gaza, indicano potenziali sviluppi nei negoziati egiziani.

L'esercito israeliano ha identificato i sei ostaggi come Yagev Buchstab, Alexander Dancyg, Joram Metzger, Nadav Popplewell, Chaim Perry e Avraham Munder, il cui kibbutz ha annunciato la morte del 79enne in una mattina di martedì. Questa operazione di salvataggio è stata condotta in collaborazione con il Shin Bet, il servizio di sicurezza interna.

Ancora una volta, le famiglie degli individui ancora tenuti in ostaggio a Gaza hanno esortato il governo israeliano a riportare i loro cari in Israele, come parte di un accordo con Hamas, l'organizzazione palestinese islamica radicale. Il forum delle famiglie degli ostaggi ha espresso il desiderio che l'amministrazione israeliana concluda l'accordo esistente con la necessaria mediazione.

Pochi giorni prima, gli Stati Uniti hanno presentato una nuova proposta di compromesso per un accordo alle parti rivali. In una dichiarazione congiunta degli Stati Uniti, dell'Egitto e del Qatar, si è detto che la proposta colmava "gli ultimi vuoti".

Dopo un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha ribadito la sua disponibilità ad accettare la proposta di compromesso. Ora la palla è nella court di Hamas per accettare la proposta.

Tuttavia, secondo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Hamas si sta allontanando da un accordo con Israele. "Israele sostiene di poter trovare una soluzione (...) Hamas ora si sta tirando indietro", ha dichiarato Biden all'aeroporto di Chicago durante la sua visita alla conferenza del partito democratico degli Stati Uniti.

In risposta, Hamas ha respinto le affermazioni di Biden, definendole "ingannevoli" e sostenendo che non riflettono la loro posizione. Invece, Hamas ha suggerito che gli Stati Uniti stanno dando a Israele il "via libera" per continuare il conflitto. Hamas rimane fiducioso in un accordo che porti a un cessate il fuoco.

Successivamente, Blinken si è recato in Egitto, dove ha incontrato il presidente Abdel Fattah al-Sisi, che ha invitato alla prudenza contro un'escalation del conflitto. Al-Sisi ha chiamato per porre fine alla guerra in corso, ha promosso la saggezza e ha sottolineato l'importanza di incoraggiare un dialogo pacifico e diplomatico.

Le trattative che erano state interrotte a Doha, Qatar lo scorso venerdì, riprenderanno a Cairo, Egitto più tardi questa settimana. Blinken è anche previsto per incontrare il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani dopo la sua visita in Egitto.

Il conflitto della Striscia di Gaza è stato innescato da un attacco su larga scala di Hamas su Israele il 7 ottobre. Le fonti israeliane hanno segnalato 1.198 morti e 251 rapimenti in Gaza. Da allora, Israele ha lanciato operazioni militari estese nella Striscia di Gaza. Secondo i rapporti del ministero della salute di Hamas, che non possono essere verificati in modo indipendente, oltre 40.100 persone sono morte finora.

Dopo l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh e del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr alla fine di luglio, la situazione è peggiorata ulteriormente. Israele e i suoi alleati sono stati accusati da Iran e i suoi alleati di essere responsabili degli assassinii e minacciati di rappresaglia.

Martedì, il miliziano di Hezbollah ha riferito di aver sparato circa 55 proiettili contro le Alture del Golan, annesse da Israele, e il nord di Israele, secondo le fonti israeliane. Non sono state segnalate ferite, ma sono scoppiati incendi in diversi luoghi.

Anche a Gaza, il conflitto è continuato: la Difesa Civile Palestinese ha accusato la Forza Aerea Israeliana di aver ucciso almeno 12 persone in un attacco a una scuola nella città di Gaza. L'esercito israeliano ha confermato l'attacco alla scuola, ma ha sostenuto che stava prendendo di mira un centro di comando di Hamas all'interno dell'edificio.

