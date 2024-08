- Sei anni dopo la sua sconfitta in "The Bachelorette", in commemorazione della festa del padre.

Daniel Lott ha subito un'altra sconfitta nella competizione di "Bachelorette" di RTL nel 2018, ma sembra che la sua fortuna stia volgendo al meglio. Su Instagram, l'ex finalista di "Bachelorette" e sua moglie Eva hanno annunciato l'arrivo della loro figlia.

"La nostra piccola Mavie è entrata in questo mondo il 23.08.2024", ha condiviso il papà felice, accompagnato da una foto. L'immagine mostra le mani dei genitori felici che stringono una piccola manina del bebè. "Siamo pazzi di lei e ne godiamo ogni momento", continua il post da Monaco di Baviera. Eva ha bisogno di tempo per riprendersi, quindi hanno deciso di prendere le cose "molto con calma".

La coppia è stata insieme per molto tempo e ha suggellato il loro amore alla fine di giugno, come dimostrano le foto del matrimonio. Hanno annunciato la loro gravidanza già a marzo, condividendo la notizia con i loro oltre 10.000 follower su Instagram. "Abbiamo alcune novità emozionanti! Presto saremo in tre."

Lott è arrivato alla finale dello show di RTL circa sei anni fa. Purtroppo, la "Bachelorette" Nadine Klein ha scelto qualcun altro invece del allora 29enne "Signor Svevia".

La nuova stagione di "Bachelorette" inizia stasera, ma non sarà trasmessa in chiaro e sarà disponibile solo in streaming sulla piattaforma RTL+.

