- Sei anni di carcere per tentato omicidio di una poliziotta.

Il Tribunale Regionale di Friburgo ha condannato un uomo di 35 anni a sei anni di carcere per aver improvvisamente accelerato la sua auto verso un agente di polizia durante un controllo del traffico. L'imputato è stato riconosciuto colpevole, tra gli altri capi d'accusa, di tentato omicidio, come annunciato da un portavoce del tribunale.

L'agente è riuscita a salvarsi saltando su un'aiuola a Teningen, nel sud della Baden (distretto di Emmendingen) lo scorso dicembre. Tuttavia, l'auto che passava ancora l'ha colpita alla caviglia, causando lievi ferite. Inizialmente, era stato riferito che l'auto aveva rallentato durante il controllo, ma il conducente aveva improvvisamente aumentato la velocità.

L'imputato non aveva la patente al momento dell'attacco. Il tribunale lo ha anche condannato per aggressione a pubblico ufficiale, resistenza all'arresto e pericolo di incolumità pubblica intenzionale. L'uomo non potrà ottenere una nuova patente di guida per almeno quattro anni.

Dopo il controllo, la pattuglia di polizia ha inseguito l'uomo in fuga con la sua auto, ma senza successo. L'auto dell'uomo è stata trovata solo un giorno dopo a Friburgo. Il conducente è stato quindi posto in custodia. La sentenza non è ancora definitiva, come riferito dal portavoce.

L'accusa di tentato omicidio è derivata dalle azioni deliberate dell'imputato di accelerare la sua auto verso l'agente di polizia, ponendo una grave minaccia alla sua vita. Nonostante l'auto l'abbia colpita alla caviglia, causando lievi ferite, le rapide azioni dell'agente l'hanno salvata da possibili conseguenze più gravi.

