Seguire il nuovo anno in tutto il mondo

L'Isola di Natale a Kiribati, un'isola dell'Oceano Pacifico centrale, è stata la prima a stappare lo Champagne, dando il benvenuto al 2024 quando erano solo le 5 del mattino del 31 dicembre sulla costa orientale degli Stati Uniti e le 11 del mattino UTC (Coordinated Universal Time, lo standard globale).

La nazione è stata seguita dalle Isole Chatham in Nuova Zelanda alle 5:15 ET e poi dalla maggior parte della Nuova Zelanda alle 6:00, insieme a Tokelau, Samoa, Tonga, le Isole Phoenix di Kiribati e alcune regioni dell'Antartide.

Nel frattempo, dall'altra parte della linea di demarcazione internazionale, le Hawaii, le Samoa americane e molte delle isole periferiche degli Stati Uniti saranno tra gli ultimi luoghi a festeggiare il nuovo anno. Dovranno aspettare fino a lunedì mattina (ora orientale) per brindare al 2024.

In tutto il mondo sono in uso 39 diversi fusi orari locali - alcuni dei quali differiscono di 15 o 30 minuti rispetto ai fusi vicini - compresi due che sono più di 12 ore avanti rispetto all'UTC, il che significa che ci vogliono 26 ore perché tutto il mondo dia il benvenuto al nuovo anno.

Quindi, se vi piace davvero, davvero, davvero tanto canticchiare "Auld Lang Syne", l'elenco che segue vi farà entrare nello spirito più e più volte durante il giorno.

Ecco quando i luoghi del mondo suoneranno il nuovo anno, rispetto all'ora della East Coast.

Domenica 31 dicembre 2023

5 a.m. ET Isola di Natale, parte della nazione insulare di Kiribati

5:15 a.m.ET Isole Chatham, al largo della costa orientale della Nuova Zelanda

6 a.m. ET La maggior parte della Nuova Zelanda (con alcune eccezioni) e Tokelau, Samoa, Tonga, le Isole Phoenix di Kiribati e alcune regioni dell'Antartide

7 a.m. ET Figi, una piccola parte della Russia orientale e molte altre isole del Pacifico, tra cui le Isole Marshall e Tuvalu

8 a.m. ET Gran parte dell'Australia, comprese Melbourne e Sydney, e altre sette località, tra cui Vanuatu, le Isole Salomone, Bougainville in Papua Nuova Guinea e la Nuova Caledonia.

8:30 a.m. ET Una piccola regione dell'Australia, tra cui Adelaide.

9 a.m. ET La provincia australiana del Queensland e altre sei località, tra cui parti della Micronesia, le Isole Marianne Settentrionali, una piccola parte dell'Antartide e Guam

9:30 a.m. ET Territorio settentrionale dell'Australia

10 a.m. ET Giappone, Corea del Sud, una piccola parte della Russia, Corea del Nord, una piccola parte dell'Indonesia, Timor-Leste e Palau

10:15 a.m. ET Australia occidentale

11 a.m.ET Cina, Filippine, Malesia, parte dell'Indonesia, gran parte della Mongolia, Taiwan, Brunei, la regione russa di Irkutsk, alcune parti dell'Antartide, Hong Kong, Singapore e Macao

MezzogiornoET Gran parte dell'Indonesia, della Thailandia, del Vietnam, della Cambogia, del Laos, alcune parti della Russia, alcune parti della Mongolia, una piccola regione dell'Antartide e l'isola di Natale in Australia.

12:30 p.m. ET Myanmar e le Isole Cocos, un territorio australiano

1 p.m. ET Bangladesh, alcune parti del Kazakistan, del Kirghizistan, del Bhutan, il Territorio Britannico dell'Oceano Indiano, la città di Omsk in Russia, e una piccola parte dell'Antartide

1:15 p.m.ET Nepal

1:30 p.m.ET India e Sri Lanka

2 p.m.ET Pakistan, alcune parti della Russia, gran parte del Kazakistan, dell'Uzbekistan, del Turkmenistan, delle Maldive, del Tagikistan, dei territori meridionali francesi, delle isole Kerguelen e di una piccola regione dell'Antartide.

2:30 p.m.ET Afghanistan

3 p.m.ET Azerbaigian, Emirati Arabi Uniti, Armenia, una piccola regione della Russia, Oman, gran parte della Georgia, l'isola francese della Riunione, Mauritius e le Seychelles.

3:30 p.m. ET Iran

4 p.m.ET Mosca in Russia, Turchia, Arabia Saudita, Iraq, Etiopia, Somalia e Kenya, oltre ad altre 17 località

5 p.m.ET Grecia, Egitto, Libano, Ruanda, Romania e altre 26 località

6 p.m.ET Germania, Nigeria, Algeria, Italia, Belgio, Marocco, Albania, Francia e altre 38 località

7 p.m.ET Regno Unito, Portogallo, Islanda, Burkina Faso, Senegal, Ghana, Sierra Leone e altre 18 località

8 p.m.ET Cabo Verde, Azzorre in Portogallo e una piccola regione della Groenlandia

9 p.m.ET La maggior parte della Groenlandia, lo stato brasiliano di Pernambuco e la Georgia del Sud/Isole Sandwich

10 p.m.ET La maggior parte del Brasile, l'Argentina, il Cile con alcune eccezioni, l'Uruguay, parti dell'Antartide, il Paraguay, la Guyana francese, il Suriname, Saint-Pierre e Miquelon e le Isole Falkland.

10:30 p.m. ET Provincia canadese di Terranova e Labrador

11 p.m.ET Alcune regioni del Canada, Venezuela, Bolivia, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Aruba, Guyana e altre 23 località.

Lunedì 1 gennaio 2024

Mezzanotte La costa orientale degli Stati Uniti (comprese New York City, Washington D.C. e Detroit), parti del Canada, Colombia, Ecuador, Perù, Cuba, Acre in Brasile, Panama, una piccola parte del Messico, Haiti, Bahamas, Isole Turks e Caicos, Giamaica, una piccola regione del Cile e le Isole Cayman

1 a.m.ET Stati Uniti centrali (compresa Chicago), gran parte del Messico (compresa Città del Messico), parti del Canada, Honduras, Belize, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e una piccola parte dell'Ecuador

2 a.m.ET Stati Uniti (fuso orario di Montagna, incluse Denver e Phoenix), parti del Canada (incluse Edmonton e Calgary) e parti del Messico

3 a.m.ET Stati Uniti (fuso orario del Pacifico, incluse Los Angeles e San Francisco), British Columbia in Canada, Baja California in Messico, Isole Pitcairn e Isola Clipperton

4 a.m.ET Alaska negli Stati Uniti e regioni della Polinesia Francese

4:30 a.m.ET Isole Marchesi nella Polinesia francese

5 a.m. ET Hawaii negli Stati Uniti, Tahiti nella Polinesia francese e le Isole Cook

6 a.m.ET Samoa americane, parti delle isole minori degli Stati Uniti (compreso l'atollo di Midway) e Niue, una nazione insulare nell'Oceano Pacifico meridionale

7 a.m.ET Gran parte delle isole minori periferiche degli Stati Uniti (territori statunitensi non incorporati nel Pacifico), tra cui Baker Island e Howland Island

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com