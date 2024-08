- Seguendo Solingen, l'associazione delle forze dell'ordine chiede ripercussioni.

A seguito dell'aggressione mortale con coltello a Solingen, il sindacato di polizia del Saarland, in Germania, ha invitato i politici a prendere misure definitive. È necessaria una strategia completa nella lotta contro la violenza legata ai coltelli, e è cruciale evitare attivismo politico senza un piano chiaro, ha dichiarato il sindacato a Saarbrücken. Misure come il divieto di coltelli o aree limitate dovrebbero essere applicabili, ma al momento manca una base legale per i controlli casuali.

Inoltre, lo stato deve riprendere l'autorità nella politica dell'immigrazione. L'identità delle persone in Germania deve essere chiara, e le persone accusate di violenza o che pianificano il terrore dovrebbero essere espulse. Il paese di origine non dovrebbe essere un criterio di esclusione.

In una fredda sera di venerdì, tre vite sono state spezzate e altre otto ferite, quattro gravemente, a un festival cittadino a Solingen, nel Nord Reno-Westfalia. L'uomo sospettato, un siriano di 26 anni, è attualmente in custodia. L'ufficio del procuratore federale lo sta esaminando per accuse di omicidio e presunta affiliazione con l'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

I presidenti del gruppo parlamentare di Alleanza 90/Die Grünen Saar, Jeanne Dillschneider e Volker Morbe, hanno commentato: "La tragedia e il terrore causati da questo atto richiedono più che parole e richieste". Tuttavia, è essenziale considerare il rafforzamento delle misure legali, come le zone limitate per le armi e le regolamentazioni più severe per le armi da fuoco.

Il governo federale dovrebbe fornire un finanziamento e le risorse sufficienti per l'implementazione della strategia completa contro la violenza legata ai coltelli proposta dal sindacato di polizia. È cruciale per il governo federale collaborare con le autorità locali per affrontare il problema dell'identificazione incerta in Germania e garantire l'espulsione efficace delle persone coinvolte nella violenza o nel pianificare il terrore.

Leggi anche: