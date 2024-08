- Seguendo le orme di Federico, attraversando le formazioni calcaree di Rügen

Il Centro Nazionale del Parco di Königstuhl sull'isola di Rügen si unisce alla celebrazione dell'anno di Caspar-David-Friedrich. Situato vicino alle scogliere che hanno ispirato l'artista romantico a creare una delle sue opere più rinomate due secoli fa, il centro invita i visitatori a immergersi in un'atmosfera romantica durante i Giorni Romantici. A partire da lunedì, gli ospiti possono trascorrere i loro pomeriggi dalle 11:00 alle 16:00 in un viaggio nel tempo storico, vestiti con abiti d'epoca e fare una foto di fronte a una replica dei "Dirupi di Calcare sull'isola di Rügen". L'opera originale può essere vista per la prima volta a Greifswald, il luogo di nascita di Friedrich.

Esplorando i sentieri di Friedrich

Dal mese di aprile 2023, il Centro Nazionale del Parco ha attirato folle sulla sua Skywalk al Königstuhl. Durante la settimana di Friedrich, il centro offre letture, musica, proiezioni cinematografiche, teatro di burattini, lezioni di pittura e una passeggiata guidata di un'ora "Camminando nelle Orme di Caspar David Friedrich" nella Stubbenkammer. Questa area, situata all'estremità nord-orientale di Rügen e caratterizzata da scogliere di calcare e foreste di faggio, fa parte del Patrimonio Mondiale UNESCO. Il punto di arrivo della passeggiata è il belvedere "Viktoria-Sicht", che offre una vista senza precedenti delle scogliere dalla terraferma.

Scogliere di calcare in continua evoluzione

Purtroppo, i Wissower Klinken - una particolare formazione di calcare che un tempo simboleggiava l'isola - sono crollati nel Mar Baltico nel 2005. Nonostante la loro stretta somiglianza all'opera di Friedrich, gli esperti credono che non abbiano ispirato il pittore. I Klinken sono emersi solo dopo la morte del pittore nel 1840. A causa dell'influenza dell'acqua e del gelo, le scogliere di calcare sull'isola di Rügen sono costantemente in movimento. Si consiglia vivamente ai visitatori di restare sui sentieri segnalati per evitare incidenti.

Costa di calcare, meta turistica popolare

Durante la stagione estiva, la costa di calcare di circa 13 chilometri tra Sassnitz e Lohme attira molti visitatori, con oltre 1,5 milioni di turisti ogni anno. Le gite in barca permettono ai visitatori di osservare il fascino delle scogliere bianche dal mare. Il centro visitatori al Königstuhl espone una mostra speciale intitolata "La costa di calcare di Rügen - un importante sito di ispirazione del Romanticismo". Secondo i suoi ideatori, la mostra non presenta solo Friedrich, ma anche altri pittori romantici che hanno tratto ispirazione da questo luogo per le loro opere. Dal

Leggi anche: