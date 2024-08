Segretario di Stato USA: Il cessate il fuoco dipende dal leader di Hamas Sinwar

Jihia al-Sinwar è il nuovo leader politico di Hamas, diventando così il Nemico Pubblico Numero Uno di Israele. Tuttavia, spetta a lui decidere se ci sarà un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri, secondo il Segretario di Stato degli Stati Uniti.

Un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza rimane nelle mani del nuovo leader politico dell'Islamico Hamas, Jihia al-Sinwar, ha detto il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken in Maryland. Sinwar, che era precedentemente il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, era il principale decision maker su questa questione anche prima della sua nomina come successore del defunto capo di stato maggiore di Hamas, Ismail Haniyah, ha detto Blinken. "Questo sottolinea il fatto che in realtà spetta a lui decidere se spingere per un cessate il fuoco."

Sinwar è in cima alla lista dei ricercati di Israele. Il Ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha twittato che la nomina del "terrorista architetto" come nuovo leader politico di Hamas è "un'altra ragione stringente per eliminarli rapidamente e cancellare questa organizzazione spregevole dalla faccia della terra."

"Momento Cruciale" per le trattative

Blinken ha notato che le trattative indirette per un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi hanno raggiunto un "momento cruciale". "Siamo fermamente convinti che debbano essere concluse molto, molto presto", ha detto. Sinwar, come prima, ha il potere di decidere se Hamas accetta.

Con l'elezione di Sinwar come nuovo leader di Hamas, che è considerato il Nemico Pubblico Numero Uno di Israele, gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane potrebbero diventare ancora più difficili. Non ci sono trattative dirette tra Israele e Hamas. Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto mediano tra le due parti.

Si sospetta che Sinwar si stia nascondendo in uno dei tunnel di Hamas sotto la Striscia di Gaza sigillata. Il suo predecessore Haniyah, che è stato ucciso in un bombardamento nella capitale iraniana Tehran quasi una settimana fa, risiedeva a Qatar e veniva considerato il principale diplomatico di Hamas. L'Iran e Hamas danno la colpa a Israele per l'attacco a Haniyah e minacciano una dura rappresaglia.

