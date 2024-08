- Segretario di Stato: l'iscrizione digitale sarà prevista per ottobre

Coloro che si trasferiscono a Berlino o cambiano la loro residenza all'interno della città potranno anche registrarsi o modificare il loro indirizzo digitalmente negli uffici competenti in autunno. "Mi aspetto che saremo in grado di lanciare il processo di registrazione e cambio di indirizzo elettronico a Berlino in ottobre", ha dichiarato Martina Klement (CSU), Segretario di Stato per la Digitalizzazione e la Modernizzazione Amministrativa alla Cancelleria di Stato di Berlino, al Tagesspiegel.

La data di inizio è stata posticipata. In dicembre, Klement aveva annunciato l'inizio di questo passo amministrativo digitale per il primo trimestre di quest'anno. "Stiamo adottando la registrazione digitale della residenza da Amburgo e siamo quindi dipendenti dagli sviluppi lì", ha sottolineato il Segretario di Stato. "Di recente, l'applicazione ha dovuto essere disattivata a causa di problemi tecnici. Vogliamo evitare questo a Berlino a tutti i costi". Finora, i test a Berlino hanno dimostrato che il sistema funziona senza intoppi nella capitale.

Per molte procedure amministrative, i residenti di Berlino devono presentarsi di persona in uno degli uffici del distretto. Tuttavia, spesso devono aspettare settimane o addirittura mesi per un appuntamento. Klement sta quindi lavorando per giorni specifici senza appuntamenti, in cui le persone possono anche recarsi all'ufficio dei cittadini senza uno slot di tempo. "Siamo attualmente nelle preparazioni e stiamo chiarendo tutte le questioni organizzative", ha dichiarato Klement. Si deve garantire che tutto funzioni senza intoppi organizzativamente e che non ci sia caos in questi giorni.

Alcuni passaggi amministrativi sono già possibili digitalmente. Ciò include la registrazione dei veicoli o la richiesta di un certificato di residenza a Berlino. Tuttavia, questi servizi vengono attualmente utilizzati solo saltuariamente. "Despite the extensive digital offerings, people continue to go to the offices", ha dichiarato Klement. "We need to change this. Therefore, we are planning a marketing campaign to make our online services better known."

Il piano originale per la registrazione digitale degli indirizzi a Berlino era previsto per il primo trimestre di quest'anno. A causa dei problemi tecnici riscontrati ad Amburgo, Berlino sta adottando un approccio digitale da lì, con l'obiettivo di prevenire problemi simili con il loro sistema.

Leggi anche: