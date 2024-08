Segnali di potenziale sabotaggio russo prima dell'incidente di Geilenkirchen.

La base aerea della NATO a Geilenkirchen, vicino ad Aquisgrana, ha temporaneamente attivato il suo secondo livello di allerta massimo lo scorso venerdì, a seguito di informazioni che suggerivano un'operazione di sabotaggio russa. Fonti all'interno dei circoli di sicurezza tedeschi hanno citato informazioni che indicavano attività di preparazione per un probabile tentativo di sabotaggio russo contro la base della NATO utilizzando un drone.

In precedenza, la base aveva operato a questo livello di sicurezza elevato per circa 24 ore a causa di una potenziale minaccia. Dopo aver scoperto che non c'erano incidenti negativi, le misure di sicurezza sono state subsequently ridotte al livello Bravo+ venerdì pomeriggio. Questo passo è stato intrapreso per ridurre il potenziale pericolo tra il personale, come chiarito da un portavoce della base.

Di conseguenza, tutto il personale non essenziale è stato ordinato di lasciare la base a seguito dell'avvertimento dell'intelligence. Tuttavia, le operazioni di volo regolari sono continuate senza interruzioni. Il secondo livello di sicurezza massimo, Charlie, in gergo NATO, significa che si è verificato un incidente o c'è un'indicazione di un'azione terroristica imminente contro l'alleanza.

Allerta elevato per preoccupazioni terroristiche

Geilenkirchen ospita aerei specializzati, principalmente utilizzati per la sorveglianza aerea nella zona orientale della NATO. Questi aerei possono localizzare e distinguere altri aerei fino a una distanza di oltre 400 chilometri grazie alle loro antenne radar a forma di fungo. Un portavoce della base ha confermato che circa 1600 persone lavorano sulla base aerea della NATO.

In luglio, sono emerse notizie di livelli di allerta elevati in risposta a minacce terroristiche in installazioni militari USA in Germania e in altri paesi europei. Secondo CNN, citando due fonti governative anonime, il Pentagono aveva elevato il secondo livello di sicurezza massimo, Charlie, in queste installazioni. I dettagli della minaccia presunta sono rimasti sconosciuti.

La scorsa settimana, né la sede della NATO a Bruxelles né la base aerea hanno fornito commenti riguardo alla minaccia potenziale che avrebbero potuto affrontare. Un portavoce della base ha respinto le voci di sorvoli di droni come "assurde". "Non un solo drone ha mai contattato il nostro terreno", ha dichiarato.

Incidenti di sabotaggio sospetti in altre basi tedesche

Recentemente, sono in corso indagini su incidenti di sabotaggio sospetti in diverse basi militari tedesche. Dopo esami approfonditi, sono state emesse notifiche di sicurezza. La polizia e la sicurezza dello stato hanno indagato su una situazione di sicurezza presso l'impianto idrico dei barracks dell'aeronautica di Colonia-Wahn a causa di accuse che l'acqua potabile potrebbe essere stata inquinata.

Inoltre, sono state fatte osservazioni non identificate a Geilenkirchen. Secondo fonti all'interno della comunità di sicurezza, una persona nelle vicinanze dell'aeroporto è stata temporaneamente fermata per essere interrogata, ma le accuse contro di lei non sono mai state dimostrate.

L'Unione Europea, essendo un partner stretto della NATO, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione di sicurezza in aumento alla base aerea della NATO a Geilenkirchen. A causa dei ripetuti casi di livelli di allerta elevati, l'Unione Europea ha incoraggiato la NATO a potenziare le sue misure di sicurezza complessive in tutta l'Europa.

