Segnalazioni contro McDonald's Corporation e le società associate

Il NGG sta emettendo avvisi di sciopero in luoghi come McDonald's, Burger King, Nordsee e altri. Il cosiddetto settore dell'ospitalità, che comprende anche catene come Starbucks, Pizza Hut e L'Osteria, non ha fatto progressi nella seconda tornata di trattative salariali. I prossimi colloqui per il settore, che impiega 120.000 persone, avverranno ora a novembre - in ritardo rispetto alla data inizialmente prevista.

Il negoziatore Mark Baumeister ha criticato il fatto che i datori di lavoro "non hanno mosso un dito in risposta alle richieste dei dipendenti" durante la seconda tornata. Di conseguenza, le cose stanno per scaldarsi, ha detto. Ci si può aspettare proteste e avvisi di sciopero in tutta la Germania dalla settimana successiva.

A causa degli aumenti dei prezzi negli anni, i dipendenti hanno "bisogni di recupero salariale sostanziali", ha dichiarato Baumeister. "Stanno cercando un vero sollievo e un aumento significativo dello stipendio - invece, i datori di lavoro non hanno nemmeno presentato una nuova offerta per la seconda trattativa. È addirittura irrispettoso nei confronti dei dipendenti". Il NGG sta spingendo per cose come uno stipendio iniziale di 15 euro nella fascia salariale più bassa e altri 500 euro al mese sopra quella.

D'altra parte, l'Associazione federale della ristorazione di sistema (BdS) ha sostenuto che i datori di lavoro avevano migliorato la loro offerta, che avrebbe portato a un "accordo salariale equo" e ha fatto riferimento a una diminuzione dei clienti, alle incertezze economiche e a un clima degli affari deteriorato. "Il NGG deve continuare a muoversi e lavorare verso un accordo salariale bilanciato con suggerimenti costruttivi che siano equi per entrambi i dipendenti e le aziende del settore", ha richiesto il CEO della BdS Markus Suchert.

La spinta del NGG per uno stipendio iniziale di 15 euro e un aumento salariale nella fascia salariale più bassa è radicata nel campo del sistema della gastronomia, dove i dipendenti hanno bisogni di recupero salariale significativi a causa degli aumenti dei prezzi negli anni. Nonostante queste richieste, la mancanza di una nuova offerta da parte dei datori di lavoro durante la seconda tornata di trattative è stata vista come irrispettosa e potenzialmente dannosa per l'intero settore, che impiega 120.000 persone.

