- Segnalazione mediatica: Selensky avrebbe saputo dei piani per attaccare il Nord Stream

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky era al corrente dei piani di sabotaggio del gasdotto Nord Stream, secondo il Wall Street Journal

Il "Wall Street Journal" (WSJ) ha riferito, citando fonti anonime all'interno dell'apparato militare, che il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky era a conoscenza dei piani di sabotaggio contro i gasdotti Nord Stream.

"Mi viene sempre da ridere quando leggo le speculazioni dei media su un'operazione di intelligence di grandi dimensioni, che coinvolge agenzie segrete, sottomarini, droni e satelliti", ha dichiarato un ufficiale ucraino che ha affermato di essere stato coinvolto nel complotto. "Tutto è partito da una serata alcolica e dalla ferma determinazione di un piccolo gruppo di persone che ha avuto il coraggio di rischiare la propria vita per il proprio paese".

Tuttavia, il governo ucraino ha negato ogni coinvolgimento nel sabotaggio contro Nord Stream. È molto probabile che la Russia sia responsabile dell'attacco del settembre 2022, ha dichiarato Mykhailo Podoliak, consigliere del Presidente Zelensky, all'agenzia di stampa Reuters.

Le indagini del Wall Street Journal rivelano i piani di sabotaggio degli ufficiali ucraini

Secondo il rapporto del WSJ, l'idea di far saltare i gasdotti - un colpo contro il Presidente russo Vladimir Putin - è stata discussa in una riunione di figure militari e imprenditoriali ucraine pochi mesi dopo l'inizio dell'invasione russa su larga scala nel 2022. Pochi mesi dopo, tre esplosioni sulle tubazioni sottomarine hanno causato danni ingenti. Secondo il rapporto del WSJ, sei persone erano direttamente coinvolte nell'operazione, che è costata circa 300.000 dollari. Il piano sarebbe stato finanziato con denaro privato.

Zelensky ha tentato di fermare l'attacco

Prima dell'attacco, il Presidente ucraino Zelensky aveva anche approvato i piani, ma in seguito la CIA avrebbe avuto sentore dei piani e avrebbe avvertito Zelensky di non attuare un simile attacco. Zelensky avrebbe quindi ordinato al capo di stato maggiore dell'epoca, Valery Saluschnyy, di fermare l'azione, secondo diversi ufficiali e funzionari ucraini che hanno parlato con il giornale. Tuttavia, il generale avrebbe ignorato l'ordine; il suo team avrebbe invece apportato delle modifiche al piano originale. La missione sarebbe stata guidata dall'ex ufficiale dei servizi segreti Roman Cherwynsky, che avrebbe riferito direttamente a Saluschnyy. Cherwynsky non ha risposto alle accuse. Saluschnyy ha dichiarato di non sapere nulla di tale operazione. Le indagini di RTL/ntv corrispondono in parte a quelle del WSJ.

Il generale Saluschnyy ha ignorato l'ordine

Dopo l'attacco del settembre 2022, Zelensky avrebbe affrontato il suo capo di stato maggiore. Tuttavia, Saluschnyy avrebbe liquidato le critiche. Il generale avrebbe detto a Zelensky che una volta che il team di sabotaggio era stato dispiegato, non era più possibile comunicare con loro perché qualsiasi contatto con loro avrebbe messo a rischio l'operazione.

"È come un siluro - una volta che l'hai lanciato contro il nemico, non puoi richiamarlo, semplicemente continua a correre finché non 'boom'", ha dichiarato un ufficiale di alto rango del WSJ sulla conversazione tra il presidente e il suo massimo ufficiale militare.

Non ci sono prove scritte dell'operazione, secondo il rapporto. Tutto è stato discusso oralmente tra gli ufficiali ucraini per motivi di sicurezza.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su ntv.de

Nonostante il diniego del governo ucraino, le indagini del Wall Street Journal suggeriscono che alti funzionari ucraini, compreso il Presidente Zelensky, erano coinvolti nella discussione dei piani per sabotare i gasdotti Nord Stream. L'Unione Europea, in quanto grande consumatrice di gas naturale dai gasdotti Nord Stream, potrebbe essere potenzialmente interessata da qualsiasi interruzione dell'approvvigionamento causata da questi tentativi di sabotaggio, rendendo l'UE un interessato indiretto in questa indagine in corso.

