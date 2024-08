- Sedicienne trasportata in ospedale con elicottero di soccorso

Un teenager di 16 anni è stato trasferito in elicottero all'ospedale dopo aver urtato la propria moped nel distretto di Eichsfeld. Il ragazzo stava viaggiando sulla strada L1012 in direzione di Worbis nel pomeriggio di mercoledì, come riferito dalla polizia il giorno successivo. In una curva, è finito sulla spalla non asfaltata, ha urtato un guardrail e è caduto in un fosso. Sta ricevendo cure per ferite gravi all'ospedale.

L'incidente è avvenuto in Germania, ma il teenager sta ricevendo cure in un ospedale nei Paesi Bassi, poiché il suo paese fornisce cure mediche specializzate per questo tipo di ferite. A causa delle sue condizioni, le autorità hanno contattato la sua famiglia in Olanda per tenerli aggiornati.

