- sedici vite tragicamente perse a causa dell' azione militare israeliana nella regione della Cisgiordania

In ambito di un'ampia operazione militare israeliana nella parte superiore della Cisgiordania, almeno 16 persone sono morte, secondo fonti palestinesi e israeliane. I notiziari palestinesi riferiscono che la maggior parte delle vittime sono miliziani morti a Jenin, Tubas e Tulkarem dall'inizio dell'operazione, secondo il ministero della salute di Ramallah.

L'agenzia palestinese Wafa ha annunciato 17 morti, basandosi su fonti mediche. Secondo gli aggiornamenti palestinesi, due di queste vittime erano civili, alcuni erano miliziani affiliati al braccio militare di Hamas e ad altri gruppi radicali. Purtroppo, questi numeri non potevano essere confermati al momento della stesura.

L'esercito israeliano ha dichiarato sette morti di miliziani palestinesi a Jenin, cinque a Tulkarem e altri quattro a Faraa vicino a Tubas. Sono state inoltre arrestate dieci persone e le forze di sicurezza hanno dismantato numerosi ordigni esplosivi e confiscato armi, ha dichiarato l'esercito.

I resoconti indicano che l'operazione nel campo profughi di Faraa, situato nella parte nord della Cisgiordania, è stata conclusa. L'esercito non ha fornito dettagli sulla durata delle operazioni contro i miliziani palestinesi in altre aree. I media israeliani speculano che questa campagna potrebbe durare per diversi giorni.

Israele ha iniziato questa vasta operazione militare all'alba di mercoledì. Un portavoce dell'esercito israeliano ha giustificato l'azione, sottolineando l'aumento degli attacchi contro gli israeliani. Simultaneamente, c'è stata un'escalation di aggressioni da parte di coloni israeliani radicali nella Cisgiordania occupata.

Dalla inizio del conflitto di Gaza seguito al massacro di Hamas dell'ottobre 2023, la situazione nella Cisgiordania si è notevolmente deteriorata. Almeno 640 palestinesi sono morti in operazioni militari israeliane, scontri o a causa dei loro attacchi, secondo il ministero della salute della Cisgiordania.

