Sedicenne in volo da solo con Frontier Airlines finisce a Porto Rico invece che in Ohio

Il passeggero sedicenne doveva volare da Tampa a Cleveland il 22 dicembre, ma "per errore si è imbarcato su un altro volo per San Juan, Porto Rico", ha dichiarato Jennifer de la Cruz, direttore delle comunicazioni aziendali di Frontier, in una dichiarazione alla CNN.

I voli per l'Ohio e per Porto Rico sono partiti dallo stesso gate, con il volo per Porto Rico che è decollato per primo, secondo de la Cruz.

"Frontier si è scusata sinceramente con la famiglia per l'errore", ha dichiarato de la Cruz.

Il disguido arriva dopo un recente incidente simile che ha coinvolto un bambino di 6 anni non accompagnato, che è salito sul volo sbagliato della Spirit Airlines ed è finito a Orlando invece che a Ft. Myers.

Si trattava del primo volo in solitaria per l'adolescente Logan, che soffre di ansia da volo, ha dichiarato il padre Ryan Lose alla CNN in un'intervista telefonica sabato.

Il padre ha detto che lui e la sua attuale moglie Krista hanno spiegato all'adolescente come recarsi al gate.

Ma quando Logan è arrivato al gate di Tampa, intorno alle 20.00, i passeggeri stavano già imbarcando, ha detto Lose.

"È salito e ha chiesto alla signora se il volo era in fase di imbarco, e loro hanno risposto di sì, e hanno anche controllato la sua borsa per assicurarsi che fosse adatta", ha detto Lose. "Ma Logan ha detto che non hanno mai scansionato il suo biglietto. Logan ha detto che gli hanno solo dato un'occhiata e hanno detto: "Sì, è sul volo giusto", e poi è salito a bordo".

"Se avessero scansionato la sua carta d'imbarco, avrebbero saputo che mio figlio era sull'aereo sbagliato", ha detto Lose.

La CNN ha contattato Frontier in merito alle affermazioni di Lose sabato sera, ma non ha ancora ricevuto risposta.

Lose ha detto di essersi accorto che qualcosa non andava quando la madre di Logan ha chiamato intorno alle 20.30 per informarlo che il figlio era salito a bordo e si è reso conto che era salito su un aereo troppo presto.

"A quel punto mio figlio di 9 anni ha controllato lo stato del volo e si è reso conto che un volo per Porto Rico era appena decollato dallo stesso gate da cui era partito il volo di Logan per l'Ohio", ha detto Lose.

Lose ha raccontato alla CNN di aver provato a chiamare Logan per avvertirlo che era sull'aereo sbagliato, ma al suo telefono è partita la segreteria telefonica.

Lose ha detto di aver contattato la Frontier Airlines intorno alle 20:40 per informarli di quanto stava accadendo e che suo figlio era sul volo sbagliato.

Il padre ha raccontato che intorno alle 22.15 Frontier ha chiamato per informarlo che Logan era effettivamente sul volo per Porto Rico e che avrebbe comunicato al pilota di tenerlo d'occhio.

De la Cruz ha dichiarato che Logan "è stato immediatamente riportato a Tampa con lo stesso aereo ed è stato imbarcato su un volo per Cleveland il giorno successivo".

Lose ha detto che Logan è tornato a Tampa intorno alle 3:30 del mattino ed è partito con un volo per Cleveland alle 7:45 del mattino.

Lose ha dichiarato alla CNN: "L'intera vicenda è stata stressante per tutti".

Frontier ha dichiarato nel comunicato di non avere un "programma per minori non accompagnati" per fornire scorte ai minori. Tuttavia, permette ai bambini di età superiore ai 15 anni di volare da soli.

Sebbene non esistano regolamenti del Dipartimento dei Trasporti sui viaggi dei minori non accompagnati, le compagnie aeree hanno procedure specifiche per proteggere i bambini durante il viaggio, secondo il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti. Tuttavia, la maggior parte delle compagnie aeree consente a un bambino di volare da solo sui voli nazionali all'età di 15 anni senza alcuna procedura per i minori non accompagnati, ha dichiarato l'agenzia.

Fonte: edition.cnn.com