Il politico di spicco della capitale di Berlino, Kai Wegner del CDU, considera il prossimo registro residenziale online, previsto per metà ottobre, un notevole passo avanti nella digitalizzazione dei servizi ai cittadini. Durante una conferenza stampa estiva presso l'iconico Municipio Rosso, Wegner ha espresso la sua convinzione che questo sviluppo potrebbe potenzialmente rivoluzionare alcune situazioni di appuntamento.

Wegner ha sottolineato che le procedure di registrazione e cambio di indirizzo, con circa 500.000 richieste annuali, sono tra i servizi amministrativi più utilizzati a Berlino. Inoltre, il certificato di registrazione digitale, introdotto nel 2023, è già stato utilizzato oltre 130.000 volte.

Molte persone sono ancora ignare delle molte soluzioni digitali disponibili per vari problemi

Questi progressi digitali potrebbero potenzialmente alleggerire la pressione sui servizi ai cittadini, rendendo così più facile ottenere appuntamenti per altri servizi. Pertanto, è importante che i residenti di Berlino siano informati di queste opportunità digitali. Purtroppo, molti rimangono ancora all'oscuro di queste possibilità.

"Lo stato attuale dei servizi ai cittadini è insoddisfacente", ha ammesso Wegner. "A volte ci vuole troppo tempo, lo ammetto". Il Senato continua a fare progressi per garantire che gli appuntamenti possano essere ottenuti più rapidamente. Di conseguenza, oltre 100 nuovi personale hanno ricevuto formazione e un nuovo centro servizi ai cittadini aprirà a Spandau il 4 settembre.

Nessuna prenotazione necessaria in ufficio?

Wegner ha anche annunciato l'intenzione di attuare un'idea che aveva precedentemente proposto - offrire servizi ai cittadini senza la necessità di una prenotazione in determinati giorni. "Siamo disposti a rischiare", ha dichiarato Wegner. "Voglio attuare questo il prima possibile". Immaginava i servizi ai cittadini accessibili ai passanti il mercoledì o il giovedì. Sono in corso trattative con i distretti, alcuni dei quali sostengono questa iniziativa, mentre altri sono ancora in fase di valutazione. Se non tutti i distretti rispondono favorevolmente, il progetto potrebbe comunque vedere la luce come parte di una "coalizione dei volenterosi", secondo Wegner.

Il Senato ha deciso nella sua ultima riunione che i residenti di Berlino potranno presto registrare la loro residenza online. Il servizio sarà disponibile dalla metà di ottobre, come annunciato dalla Cancelleria del Senato. Di conseguenza, non sarà più necessario prenotare un appuntamento al centro servizi ai cittadini. Non è chiaro quando sarà raggiunto l'obiettivo finale di ottenere un appuntamento in ufficio entro 14 giorni dalla richiesta.

