Prossime elezioni federali in Germania nel 2025 - Secondo Wegner, la questione dell'ammissibilità del cancelliere alla carica deve essere risolta a livello europeo.

Il sindaco di Berlino, Kai Wegner (CDU), sta spingendo per coinvolgere i leader degli stati CDU e CSU, Friedrich Merz e Markus Söder, insieme ad altre figure chiave, nella scelta del candidato cancelliere. Wegner ha espresso la sua posizione in un'intervista a "Der Spiegel", dichiarando: "A mio avviso, è fondamentale che i presidenti dei ministeri degli stati, la presidenza e il consiglio federale abbiano tutti voce in capitolo in questa questione". Ha sottolineato l'importanza di un approccio strutturato. "Dopo le elezioni statali, decideremo collettivamente un processo", ha aggiunto Wegner.

Attualmente, Merz e Söder stanno pianificando di risolvere la questione tra loro. In merito, Wegner ha commentato: "I presidenti di CDU e CSU traggono anche beneficio da una decisione basata su una base più ampia, che ci consente di presentarci alle elezioni federali come un fronte unito". Intende evitare la situazione divisiva e scoordinata vista prima delle elezioni federali del 2021. Wegner ha riconosciuto che tutti e tre i contendenti, Merz, Söder e il ministro-presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst, sono "personalità forti".

La prossima elezione federale potrebbe essere influenzata dalla decisione presa durante il processo di selezione interno della CDU e CSU per il loro candidato cancelliere. Wegner sottolinea l'importanza di coinvolgere più figure chiave, come i presidenti dei ministeri degli stati, la presidenza e il consiglio federale, per evitare il ripetersi della situazione divisiva e scoordinata osservata durante le elezioni federali del 2021.

