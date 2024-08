- Secondo Van Aken, la sinistra può essere rivitalizzata.

Jan van Aken prevede un campo chiaro di concorrenti nella corsa per la prossima presidenza federale del Partito di Sinistra. La probabilità che si aggiungano altri candidati a lui e alla pubblicista Ines Schwerdtner nella corsa per succedere ai presidenti uscenti Janine Wissler e Martin Schirdewan è stimata tra il 40 e il 60%, secondo l'ex parlamentare di Amburgo, che ha parlato con l'Agenzia Telegrafica Tedesca.

Con fiducia, il 63enne van Aken ha assicurato di poter impedire che il Partito di Sinistra diventi irrilevante e di evitarne il tracollo a causa dei risultati elettorali e dei sondaggi deludenti. "Non mi vedo come il becchino del partito. Se pensassi che il partito è Beyond saving, non lo farei."

Il Partito di Sinistra ha ottenuto solo il 2,7% dei voti nelle recenti elezioni europee. Attualmente, si attesta al 3% a livello federale. Nel 2021, è entrato a malapena nel Bundestag con il 4,9% grazie ai mandati diretti.

Van Aken prevede che il Partito di Sinistra otterrà dal 7 all'8% nelle elezioni del Bundestag. "Sono profondamente convinto che saremo in una posizione molto forte l'anno prossimo. Non si tratta solo di entrare, ma di entrare bene e risollevarsi. Tutto ciò che serve per questo è al suo posto."

Il suo ottimismo deriva dalle conversazioni che ha avuto lo scorso mese durante un tour promozionale del suo libro in Germania. "C'è così tanta energia alla base del partito, è incredibile. C'è ancora molta vita. Ora dobbiamo solo fare alcune cose giuste e funzionerà."

La scissione del gruppo di Sahra Wagenknecht è stata vantaggiosa per il partito. "Ciò che ha fatto male al Partito di Sinistra negli ultimi anni, questa immagine di divisioni, è finita ora." La sfida principale ora è ricostruire la fiducia persa attraverso il conflitto.

Wissler e Schirdewan, che hanno annunciato di non candidarsi per un altro mandato di presidente federale al congresso del partito di ottobre, hanno "gestito la situazione" in modo capace durante tempi turbolenti. "Ecco perché non è un disastro. La base è viva. E anche le associazioni statali funzionano", ha detto.

Per riconnettersi con gli elettori, il partito deve concentrarsi sui temi centrali. "Dalla Greenpeace, ho imparato che si può vincere solo se ci si concentra su un punto", ha detto van Aken, che è stato attivo nell'organizzazione per la tutela dell'ambiente contro la manipolazione genetica alla fine degli anni '90 e in seguito ha prestato servizio come ispettore delle armi biologiche dell'ONU. "Il Sinistra può farlo. È così che ha ottenuto il salario minimo in passato. Dobbiamo capire cosa muove di più le persone - sono le questioni sociali, soprattutto per coloro che a fine mese fanno fatica a far quadrare i conti."

Un tetto agli affitti potrebbe essere un'opzione. "Voglio spingere per questo tetto agli affitti. Se lo facciamo bene, come con il salario minimo, vinceremo, perché gli altri partiti non potranno evitarlo. È di questo che si tratta: rappresentare un tema in modo tale da vincere e migliorare la situazione delle persone."

Come altro possibile tema, ha suggerito la sanità. "Ecco perché è una buona idea per il partito avere ora conversazioni porta a porta con le persone che dovrebbero votare per noi in tutto il paese e scoprire cosa li muove di più", ha detto il 63enne.

Van Aken: Putin deve essere ritenuto responsabile come criminale

Mentre il tema della pace risuona in molti, Aken non lo vede attualmente come il punto centrale per la riorganizzazione del partito. "Quando dico che lo rendiamo un tema centrale, non significa che ignoriamo tutto il resto."

La pace, secondo lui, è una questione di posizione. "Sono più o meno il colombo della pace del partito, e penso che sia importante dire che il presidente russo Vladimir Putin è un aggressore e un criminale che deve essere ritenuto responsabile." Il Sinistra è chiaro su questo, dice. "C'erano alcune persone che hanno mancato il bersaglio, ma per fortuna se ne sono andate."

Più difficile è la questione se ci sia una soluzione diplomatica, non militare, per l'Ucraina. "Non basta solo chiamare la pace e poi nascondersi e vedere cosa succede all'Ucraina. Non è una posizione, è irresponsabile", ha detto. "Il mio pacifismo è pacifico, ma non è impotente." Per lui è chiaro: "Coloro che si oppongono alle consegne di armi non sono i burattini di Putin, e coloro che le sostengono non sono dei bellicisti." La chiave è trovare una soluzione diplomatica nel conflitto.

Una candidatura congiunta con Schwerdtner sembra appropriata

Ines Schwerdtner e lui hanno deciso di candidarsi per la presidenza federale indipendentemente l'uno dall'altra. "Vedremo se ci sono altri candidati. Se non ce ne sono, saremo presto un team", ha detto van Aken. Si sono incontrati una volta sola, ma hanno parlato al telefono e discusso di contenuti. "Si è sentito bene. Penso che possiamo lavorare bene insieme."

Lasciando per ora il tema della pace, Van Aken ha affermato che mentre è un sostenitore della pace, chiamare la pace senza una posizione chiara è irresponsabile. Cree

