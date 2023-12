Secondo uno studio, uno stile di vita sano può comportare un minor rischio di Covida lunga

Lo studio, pubblicato lunedì su JAMA Internal Medicine, ha preso in esame quasi 2.000 donne che hanno riportato un test Covid-19 positivo tra aprile 2020 e novembre 2021. Le partecipanti sono state arruolate nel Nurses' Health Study II, che dal 1989 ha censito più di 100.000 infermiere statunitensi.

I ricercatori hanno esaminato sei fattori modificabili dello stile di vita che hanno definito sano: un indice di massa corporea compreso tra 18,5 e 24,7, non aver mai fumato, un consumo moderato di alcol, una dieta di alta qualità, sette-nove ore di sonno a notte e almeno 150 minuti a settimana di attività fisica da moderata a vigorosa.

È emerso che uno stile di vita sano prima dell'infezione era associato a un rischio minore di sintomi di Covid-19 della durata di quattro settimane o più. Le donne che soddisfacevano cinque o sei dei criteri per uno stile di vita sano avevano quasi la metà del rischio di Covid lunga rispetto alle donne che non soddisfacevano nessuno dei criteri.

"Queste associazioni sono state guidate principalmente da un peso corporeo sano e da un sonno adeguato", scrivono i ricercatori nello studio.

Le donne con uno stile di vita più sano e con Covid lungo avevano un rischio inferiore di circa il 30% di sintomi che interferivano con la vita quotidiana.

I ricercatori hanno ipotizzato che i risultati potrebbero essere in parte spiegati dal legame tra questi fattori di stile di vita e l'infiammazione cronica, l'immunità o i problemi di coagulazione del sangue.

Tuttavia, hanno anche osservato che la generalizzabilità dello studio è limitata perché ha preso in considerazione solo infermiere di mezza età, prevalentemente bianche. Altre limitazioni includono l'uso di dati autodichiarati e la mancanza di comprensione del rischio di una lunga convivenza con diversi ceppi di coronavirus.

Ricerche precedenti hanno messo in relazione i fattori legati allo stile di vita con il rischio di infezione grave da Covid-19, di ospedalizzazione o di morte, oltre che con la malattia e la mortalità generale.

"Negli ultimi decenni, gli scienziati hanno accumulato prove che uno stile di vita sano è positivo per la salute generale. Tuttavia, negli Stati Uniti, ad esempio, il 70% della popolazione non ha un peso corporeo sano e il 30% non dorme abbastanza. I risultati di questo studio suggeriscono che semplici cambiamenti nello stile di vita, come un sonno adeguato, possono essere utili per la prevenzione delle COVID lunghe", ha dichiarato in un comunicato l'autore principale dello studio Siwen Wang, ricercatore presso il Dipartimento di Nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public Health.

