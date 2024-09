Secondo uno studio recente, l'impatto della creatività sul benessere generale e sulla felicità supera quello sia del lavoro che dello studio.

Entrando nella dimora della mia nonna, osservo le sue agili dita che rapidamente intrecciano fili in intricati disegni mentre i ferri da maglia producono una serie di punti prolungati. Accanto a lei c'è una torre di coperte, sciarpe e poncho lavorati a maglia, tutti decorati con vivaci schemi di colore e disegni scelti con cura, realizzati con lana. Questi capolavori artigianali trovano la loro strada tra le braccia dei bambini negli ospedali e nelle case famiglia.

La sua attività preferita durante il tempo libero è l'artigianato. È costantemente impegnata in vari campi della creatività, come il lavoro a maglia, il colore, l'arte graffiante o di recente, la sua incursione nell'arte delle gemme. Queste attività artistiche le forniscono un livello di soddisfazione e scopo che va oltre le sue esperienze lavorative.

Ha trasmesso il suo amore per l'arte e l'artigianato al resto della nostra famiglia. Mia madre ha abbracciato la recitazione unendosi a gruppi teatrali locali durante il periodo del nido vuoto e imparando la vernice a spruzzo. Un mio parente più giovane condivide una passione per la cattura dell'essenza vibrante della natura attraverso la fotografia, mentre mio zio, affettuosamente noto come il gemello di mio padre, crea storie umoristiche con attori vocali per il suo podcast comico. Mio fratello e io abbiamo usato il canto come mezzo di fuga durante gli anni del college, permettendoci di gestire i nostri carichi di lavoro accademici impegnativi.

Credevamo che queste attività artistiche avessero un impatto positivo sulla nostra salute e la ricerca sembra essere d'accordo. Impegnarsi in attività creative ha dimostrato di diminuire i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress principale del corpo.

Come ha dichiarato via email la dottoressa Helen Keyes, psicologa cognitiva e capo della Scuola di Psicologia e Scienze dello Sport dell'Università Anglia Ruskin, impegnarsi in attività creative può significativamente migliorare il benessere offrendo spazi preziosi per l'espressione di sé e il raggiungimento di obiettivi.

La dottoressa Keyes e i suoi colleghi hanno recentemente condotto uno studio per esaminare come le attività creative influenzano il benessere generale e potrebbero ridurre i sentimenti di solitudine nella vita quotidiana. Anche se la ricerca precedente ha indicato che creare arte e artigianato fornisce sollievo terapeutico per le persone con disturbi mentali, la popolazione generale era stata in gran parte trascurata.

Per affrontare questo, i ricercatori hanno esaminato i partecipanti della popolazione generale senza diagnosi di malattie, chiedendo come l'arte e l'artigianato potrebbero contribuire al benessere generale e potrebbero alleviare i sentimenti di solitudine. Utilizzando i dati di un importante sondaggio nazionale nel Regno Unito tra il 2019-2020, i ricercatori hanno indagato il potenziale impatto delle attività creative sulla soddisfazione della vita, tenendo conto delle variabili che influenzano il benessere, come il genere, l'età, le condizioni di salute, lo stato di occupazione e la posizione socioeconomica.

Il 37% dei rispondenti ha dichiarato di aver svolto almeno un'attività artigianale nell'anno precedente. Lo studio ha rilevato una correlazione positiva tra felicità, soddisfazione della vita e sentimenti personali di vita degna di essere vissuta nei partecipanti che si sono impegnati in attività creative. Tuttavia, le attività creative non hanno ridotto significativamente l'ansia o i sentimenti di solitudine.

Mentre l'esplorazione degli aspetti sociali delle attività creative richiede ulteriori indagini, il dottor Frank Clark, psichiatra di Prisma Health e poeta, ha sottolineato i benefici generali delle attività artistiche sulla salute mentale: un aumento dell'autostima, una riduzione dell'ansia e dello stress, un miglioramento della comunicazione e lo sviluppo della creatività. Anche se non coinvolto nello studio, i pensieri del dottor Clark illuminano l'importanza di abbracciare le attività creative per il benessere mentale.

I ricercatori hanno suggerito che introdurre attività artigianali nella routine quotidiana potrebbe promuovere la salute pubblica, con i governi e i fornitori di assistenza sanitaria che considerano la finanziamento e la promozione di attività artigianali per popolazioni specifiche con l'obiettivo di promuovere il benessere mentale e le iniziative di prevenzione della salute.

L'artigianato consente alle persone di raggiungere un senso di realizzazione e di espressione di sé attraverso il processo creativo. La dottoressa Keyes ha notato che un senso di padronanza di sé può contribuire al benessere generale permettendo alle persone di osservare il loro progresso e godere delle loro creazioni.

Se ti senti senza ispirazione per le tue capacità creative, il dottor Clark suggerisce diverse strategie per aiutarti a scoprire il tuo artista interiore: rimani aperto alle tue potenzialità creative, non temere di provare nuove attività, cerca relazioni con persone che sono creative e considera ciò che ti interessava creativamente da bambino per risvegliare l'interesse.

Secondo il dottor Clark, un modo economico per indulgere nella creatività è il colore, spesso considerato un'attività per bambini. Tuttavia, egli incoraggia gli adulti ad abbracciare i libri da colorare e i numerosi benefici per la salute che forniscono, tra cui la promozione di connessioni sociali, il miglioramento della concentrazione e lo sviluppo della creatività.

