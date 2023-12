Secondo uno studio, questo tipo di dieta a base vegetale aiuta a combattere il diabete e l'aumento di peso

Quando si tratta di prevenire il diabete, tuttavia, questi benefici possono manifestarsi solo se la dieta a base vegetale è una dieta sana che riduce gli alimenti altamente trasformati o carichi di zucchero, secondo un nuovo studio che ha analizzato 206 diversi tipi di alimenti.

L'analisi di 12 anni dei modelli alimentari di oltre 113.000 partecipanti allo studio UK Biobank, uno studio longitudinale sulla salute degli abitanti del Paese, ha suddiviso le persone in quattro categorie in base all'assunzione di frutta fresca, verdura e cereali integrali.

Le persone appartenenti al 25% più alto mangiavano per lo più una dieta a base vegetale, povera di dolci, dessert, cereali raffinati e bevande zuccherate. Le persone nel 25% inferiore consumavano molti più alimenti vegetali non salutari.

Secondo lo studio pubblicato martedì sulla rivista Diabetes & Metabolism, coloro che mangiavano più cereali integrali, frutta e verdura fresca e limitavano l'assunzione di alimenti non salutari riducevano il rischio di diabete del 24%.

Le persone che seguivano la dieta più sana presentavano anche un indice di massa corporea e una circonferenza vita più bassi, oltre a livelli di zucchero nel sangue migliori e livelli infiammatori più bassi.

I benefici si estendevano anche alle persone geneticamente predisposte al diabete e a quelle che presentavano altri fattori di rischio per il diabete, come l'obesità.

"Questi dati sono davvero importanti, soprattutto per coloro che sono ritenuti ad alto rischio di sviluppare il diabete di tipo due, poiché dimostrano che possono ridurre notevolmente il rischio seguendo una dieta sana a base vegetale", ha dichiarato in un comunicato la prima autrice Alysha Thompson, dottoranda presso la Queen's University Belfast nell'Irlanda del Nord.

Tuttavia, le persone che seguivano una dieta a base vegetale meno sana avevano un rischio maggiore del 37% di sviluppare il diabete di tipo 2, oltre a una maggiore circonferenza vita e a livelli più elevati di trigliceridi, una forma di colesterolo, secondo lo studio.

In effetti, l'obesità era un "mediatore chiave alla base del maggior rischio di diabete di tipo 2 tra gli individui che seguivano diete a base vegetale non salutari", ha dichiarato in un comunicato il coautore Tilman Kühn, docente dell'Institute for Global Food Security della Queen's University Belfast e titolare della cattedra di nutrizione per la salute pubblica all'Università di Medicina di Vienna.

Qual è il meccanismo di base?

In che modo una dieta sana a base vegetale aiuta a proteggere l'organismo dal diabete di tipo 2? Agendo su una serie di meccanismi antidiabetici "tra cui i livelli di zucchero e di lipidi nel sangue e la riduzione della massa grassa", ha detto Kühn.

Un'altra scoperta è stata l'importante ruolo svolto da reni e fegato nel ridurre il rischio di diabete di tipo 2, ha detto il coautore Aedín Cassidy, professore presso l'Istituto per la sicurezza alimentare globale della Queen University Belfast.

"Per la prima volta abbiamo dimostrato che i miglioramenti del metabolismo e della funzione del fegato e dei reni, conseguenti a una dieta sana a base vegetale, possono spiegare come questa dieta possa ridurre il rischio di diabete di tipo 2", ha dichiarato Cassidy in un comunicato.

Sebbene lo studio abbia trovato solo un'associazione, e non una causa ed effetto diretti, i risultati sono "interessanti", ha dichiarato Duane Mellor, dietista registrato e senior teaching fellow presso la Aston Medical School di Birmingham, Regno Unito, in una dichiarazione al Science Media Centre di Londra.

L'analisi "ha esaminato gli aspetti della salute del fegato e altre misure dell'infiammazione e ha esplorato il modo in cui potrebbero essere collegati alla dieta e al rischio di sviluppare il diabete di tipo 2", ha detto Mellor, che non era coinvolto nello studio. "Questo suggerisce una serie di possibili disegni per la ricerca futura per valutare se questo tipo di dieta a base vegetale può effettivamente ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2".

Fonte: edition.cnn.com