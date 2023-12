Secondo uno studio, la solitudine o l'isolamento sociale sono legati a gravi problemi di salute

Ci sono stati molti studi sulle associazioni tra isolamento sociale, solitudine e rischio di morte precoce, ma alcuni risultati sono stati controversi o contrastanti, secondo il documento pubblicato nel giugno 2023 sulla rivista Nature Human Behaviour. Questi risultati contrastanti potrebbero essere dovuti al fatto che la ricerca si è concentrata solo su un gruppo o una regione specifici, ha dichiarato Turhan Canli, professore di neuroscienze integrative presso il dipartimento di psicologia della Stony Brook University di New York. Canli non è stato coinvolto nello studio.

Questo lavoro, tuttavia, è una meta-analisi di 90 studi che hanno esaminato i legami tra solitudine, isolamento sociale e morte precoce tra più di 2 milioni di adulti. I partecipanti allo studio sono stati seguiti da sei mesi a 25 anni.

Le persone che hanno sperimentato l'isolamento sociale avevano un rischio maggiore del 32% di morire precocemente per qualsiasi causa rispetto a coloro che non erano socialmente isolati. I partecipanti che hanno riferito di sentirsi soli avevano il 14% di probabilità in più di morire precocemente rispetto a quelli che non si sentivano soli.

La ricerca "ci dà ancora più fiducia" sull'importanza dell'isolamento sociale e della solitudine come fattori di rischio indipendenti per la morte prematura, ha dichiarato Julianne Holt-Lunstad, professore di psicologia e neuroscienze alla Brigham Young University nello Utah, che non era coinvolta nello studio. Holt-Lunstad è stata la principale scienziata del rapporto consultivo del chirurgo generale degli Stati Uniti del maggio 2023 sull'isolamento sociale e la solitudine.

L'isolamento sociale, secondo la definizione dello studio, si verifica quando una persona ha un'oggettiva mancanza di contatti con altre persone e può comportare una rete di contatti limitata o il vivere da soli.

Lasolitudine, invece, si riferisce al disagio soggettivo che le persone provano quando c'è una discrepanza tra la qualità delle relazioni sociali che hanno effettivamente e quelle che vorrebbero, secondo la meta-analisi. Chi si trova in questa situazione può ritenere che le sue relazioni siano insoddisfacenti se non soddisfano i suoi bisogni di connessione o intimità, ha detto Anthony Ong, professore di psicologia e direttore del Center for Integrative Developmental Science and Human Health Labs della Cornell University di New York. Ong non ha partecipato alla ricerca.

"Gli americani passano sempre più tempo in isolamento eppure non lo consideriamo un pericolo, soprattutto se è per scelta. La gente presume che sia giusto e addirittura positivo essere isolati se non ci si sente soli", ha detto Holt-Lunstad via e-mail. "Tuttavia, questi dati confermano e ampliano quelli precedenti che documentano il rischio associato all'isolamento sociale indipendentemente dalla solitudine".

Solitudine e isolamento nel corpo

L'isolamento sociale o la solitudine possono essere considerati una forma di stress, ha detto Canli.

"Tutti noi possiamo sentirci soli di tanto in tanto, ma quando questa sensazione è permanente, può agire come una forma di stress cronico, che non è salutare", ha detto Canli via e-mail. "Un modo in cui ciò può avvenire è attraverso gli ormoni dello stress che influenzano negativamente il corpo".

Gli autori dello studio hanno anche esaminato i legami tra la solitudine, l'isolamento sociale e la morte tra le persone affette da malattie cardiovascolari o da cancro al seno o al colon-retto, poiché studi precedenti hanno dimostrato che la relazione tra il sostegno sociale e la salute può essere una questione di "uovo e gallina", "che potrebbe portare a un circolo vizioso in cui la cattiva salute fa sì che i pazienti perdano il sostegno sociale... nel corso del tempo, ma i pazienti tendono ad avere più bisogno di sostegno sociale rispetto alla popolazione generale", secondo lo studio.

I partecipanti socialmente isolati e affetti da malattie cardiovascolari avevano maggiori probabilità di morire precocemente rispetto a quelli senza la malattia. Inoltre, le persone socialmente isolate con cancro al seno avevano un rischio maggiore di morire a causa della malattia rispetto a quelle che non erano socialmente isolate.

La morte precoce per qualsiasi causa o per malattie cardiovascolari potrebbe anche essere legata al comportamento delle persone nello stile di vita, ha detto Canli: "Le persone che si sentono socialmente isolate o sole tendono ad avere abitudini malsane, come il fumo, l'uso di alcol, una dieta scorretta (o) poco esercizio fisico".

Secondo gli esperti, sono diversi i fattori che potrebbero contribuire a far sì che l'isolamento sociale abbia un effetto più forte sul rischio di morte precoce rispetto alla solitudine.

"Le persone sole, ma non isolate socialmente, soffrono di stress psichico, ma potrebbero essere in grado di resistere grazie alle loro reti sociali", anche se queste reti non sono del tutto come le si vorrebbe, ha detto il primo autore dello studio, Fan Wang, professore di epidemiologia presso l'Università di Medicina di Harbin in Cina.

Avere una rete sociale ridotta o pochi contatti con il mondo esterno può anche rendere una persona meno propensa a ricevere cure mediche se non ha nessuno che la controlla, ha detto Canli.

"Sebbene questa meta-analisi sia importante nel fornire prove corroboranti degli effetti dannosi dell'isolamento sociale e della solitudine, vi è un'urgente necessità di andare oltre le domande riguardanti gli effetti indipendenti per considerare la loro interazione congiunta", ha detto Ong, che era anche tra gli scienziati coinvolti nel rapporto del Surgeon General, via e-mail.

Questo ulteriore studio aprirebbe "la strada a una comprensione più approfondita e a interventi efficaci", ha aggiunto.

Ampliare le connessioni sociali

Le persone che soffrono di isolamento sociale e solitudine dovrebbero cercare attivamente un sostegno sociale, ha detto Wang.

"Pensate al mantenimento di una rete sociale come a qualsiasi altra attività di promozione della salute: fare esercizio fisico regolare, mangiare bene, prendersi cura di sé", ha detto Canli. Coltivate le vostre connessioni sociali come una priorità, non limitandovi alle sole vacanze per dire "ciao" a qualcuno, o pensando a come impegnarvi in attività che possano esporvi a nuove cerchie di persone che la pensano come voi", ha aggiunto.

Sono necessarie anche strategie di salute pubblica per affrontare la solitudine e l'isolamento sociale, compresa la sensibilizzazione, ha detto Wang.

È fondamentale sviluppare interventi con l'aiuto dei familiari e delle reti comunitarie. Il sistema sanitario dovrebbe anche sviluppare metodi per identificare l'isolamento sociale e la solitudine nei pazienti, in modo che gli operatori sanitari possano fornire l'aiuto appropriato, ha aggiunto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com