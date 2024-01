Secondo uno studio, i disturbi del sonno a 30 e 40 anni sono legati al declino cognitivo un decennio dopo

All'inizio degli anni 2000, i ricercatori hanno monitorato la qualità del sonno di centinaia di persone durante due visite notturne a distanza di circa un anno l'una dall'altra, registrando un totale di sei notti di sonno per persona. La qualità del sonno è stata valutata utilizzando un monitor di attività al polso che ha monitorato la quantità di sonno ottenuta dalle persone insieme ai periodi di movimento per misurare la frammentazione del sonno, ovvero le interruzioni brevi e ripetitive del sonno. A questo punto dello studio, i partecipanti avevano un'età media di circa 40 anni.

Più di dieci anni dopo, tra il 2015 e il 2016, i ricercatori hanno analizzato le capacità cognitive di 526 degli stessi partecipanti utilizzando interviste standardizzate e test di abilità cognitiva, tra cui velocità di elaborazione, funzione esecutiva, memoria e fluidità.

In media, i partecipanti allo studio hanno dormito circa sei ore ogni notte e circa un quinto del loro tempo di sonno era disturbato. Nel complesso, le persone con una maggiore frammentazione del sonno o con una quota maggiore di ore di sonno trascorse in movimento avevano maggiori probabilità di ottenere punteggi cognitivi mediocri in tutti i test a distanza di oltre un decennio.

Delle 175 persone con il sonno più disturbato, 44 avevano prestazioni cognitive scarse 10 anni dopo, rispetto a 10 delle 176 persone con il sonno meno disturbato, ha rilevato lo studio.

La ricerca è stata pubblicata mercoledì su Neurology, la rivista medica dell'American Academy of Neurology.

Le persone che dormivano meno o che avevano una maggiore frammentazione del sonno avevano una probabilità significativamente maggiore di essere maschi, di essere neri, di avere un IMC più alto e di avere una storia di depressione o ipertensione.

A causa delle ridotte dimensioni del campione, i ricercatori non sono stati in grado di indagare a fondo sulle potenziali differenze di razza o di genere. Tuttavia, dopo aver aggiustato per i fattori di salute e altri dati demografici, è emerso che le persone con il sonno più disturbato avevano più del doppio delle probabilità di ottenere un punteggio peggiore della media nei test cognitivi rispetto a coloro che avevano il sonno meno disturbato.

"Dato che i segni del morbo di Alzheimer iniziano ad accumularsi nel cervello diversi decenni prima dell'inizio dei sintomi, la comprensione del legame tra sonno e cognizione nelle prime fasi della vita è fondamentale per capire il ruolo dei problemi di sonno come fattore di rischio per la malattia", ha dichiarato in un comunicato stampa l'autore dello studio, il dottor Yue Leng, professore associato di psichiatria presso l'Università della California di San Francisco.

Per tutta la durata dello studio, ai partecipanti è stato chiesto di tenere un diario del sonno, monitorando l'orario di coricarsi e di svegliarsi e valutando la propria qualità del sonno. Tuttavia, le misure oggettive della durata del sonno e le valutazioni soggettive della qualità del sonno non sono risultate correlate alla cognizione nella mezza età.

"I nostri risultati indicano che la qualità piuttosto che la quantità del sonno è più importante per la salute cognitiva nella mezza età", ha detto Leng.

Le persone dovrebbero dormire tra le sette e le 10 ore ogni notte, a seconda dell'età. Ma 1 americano su 3 non ne dorme abbastanza, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Inoltre, da 50 a 70 milioni di americani soffrono di disturbi del sonno come l'apnea notturna, l'insonnia e la sindrome delle gambe senza riposo, che possono rovinare una buona notte di sonno.

Il CDC lo definisce un "problema di salute pubblica", perché il sonno disturbato è associato a un rischio maggiore di patologie quali diabete, ictus, malattie cardiovascolari e demenza.

Uno studio del 2021 ha rilevato che le persone che riferivano di avere abitualmente difficoltà ad addormentarsi avevano un rischio aumentato del 49% di demenza, mentre quelle che si svegliavano spesso durante la notte e avevano difficoltà a riaddormentarsi avevano un rischio aumentato del 39% di demenza. Uno studio pubblicato in ottobre ha rilevato che la perdita cronica di sonno a onde lente - la terza fase del sonno, durante la quale l'organismo elimina dal cervello materiali indesiderati o potenzialmente dannosi - può aumentare il rischio di demenza.

"Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare il legame tra i disturbi del sonno e la cognizione nelle diverse fasi della vita e per identificare se esistono periodi critici della vita in cui il sonno è più fortemente associato alla cognizione", ha detto Leng. "Gli studi futuri potrebbero aprire nuove opportunità per la prevenzione del morbo di Alzheimer nelle fasi successive della vita".

Sandee LaMotte e Kristen Rogers della CNN hanno contribuito a questa relazione.

