Secondo uno studio, entro il 2050 il numero globale di morti per cancro tra gli uomini aumenterà del 93%.

Per lo studio, pubblicato sulla rivista Cancer, i ricercatori australiani hanno analizzato i casi e i decessi per 30 diversi tipi di cancro in 185 paesi e territori nel 2022 per fare proiezioni per il 2050.

Lo studio prevede che i casi di cancro totali tra gli uomini passeranno da 10,3 milioni nel 2022 a 19 milioni nel 2050, un aumento del 84%. I decessi per cancro erano previsti in aumento da 5,4 milioni nel 2022 a 10,5 milioni nel 2050, un aumento del 93%. I decessi tra gli uomini di 65 anni e oltre erano previsti in aumento del 117%.

I paesi a basso reddito e con bassa aspettativa di vita sono anche previsti per vedere aumenti più grandi nei decessi per cancro negli uomini. "Tra il 2022 e il 2050, in Africa e nel Mediterraneo orientale, il numero di casi incidentali e di decessi è previsto aumentare di 2,5 volte. Al contrario, l'Europa è prevista per esperire un aumento di circa la metà", hanno scritto i ricercatori.

Gli uomini sono già più probabili delle donne a morire per cancro. Gli uomini sono più probabili di fumare e bere alcolici, comportamenti che guidano molti casi di cancro, e sono più probabili di essere esposti a carcinogeni sul posto di lavoro. Sono anche meno probabili di accedere ai programmi di screening.

Proprio come nel 2022, il cancro ai polmoni è previsto essere la principale causa di cancro e decessi per cancro negli uomini nel 2050. I tumori con gli aumenti previsti più alti negli uomini entro il 2050 erano il mesotelioma per i casi e il cancro alla prostata per i decessi.

I ricercatori dicono che un accesso più forte alla salute e alle infrastrutture - compreso un personale adeguato - sono necessari per migliorare i risultati attuali del cancro e per prepararsi agli aumenti previsti entro il 2050. Espandere la copertura universale dell'assistenza sanitaria a livello mondiale potrebbe rafforzare le "opzioni di base di assistenza oncologica", hanno scritto, notando che i paesi a basso reddito sono disproporzionalmente colpiti da scarsi risultati del cancro e hanno bassa copertura universale dell'assistenza sanitaria.

In precedenza quest'anno, un rapporto dell'American Cancer Society ha trovato che la crescita della popolazione e l'invecchiamento sono i principali fattori che influenzano l'ampiezza del carico globale del cancro, con la popolazione globale di circa 8 miliardi di persone nel 2022 prevista raggiungere 9,7 miliardi entro il 2050.

Per quanto riguarda il numero di casi di cancro in tutto il mondo, "pensiamo che quel numero salirà a 35 milioni entro il 2050, principalmente a causa di una popolazione in aumento e invecchiamento", ha detto il dott. William Dahut, chief scientific officer dell'American Cancer Society, a CNN in precedenza. E se più persone usano anche il tabacco e hanno l'obesità, insieme ad altri fattori di rischio per il cancro, l'ACS ha detto che il numero

