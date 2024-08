- Secondo uno studio di ricerca, la Cina sta rallentando la sua espansione delle centrali elettriche a carbone.

Sembra che la Cina, considerata il maggiore emettitore di CO2 a livello globale, stia valutando una consistente riduzione nello sviluppo futuro dell'energia da carbone, secondo analisi recenti. Secondo i dati forniti dal Center for Research on Energy and Clean Air (Crea) e dal Global Energy Monitor, la Repubblica Popolare ha approvato molti meno progetti di energia da carbone nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa diminuzione è stimata intorno all'83%, con una capacità totale di soli 9 gigawatt approvati. Al contrario, nel 2023 e nel 2022, la Cina ha approvato nuovi progetti di energia da carbone con la potenzialità di generare oltre 100 gigawatt di capacità ogni anno.

In modo simile, l'organizzazione non governativa ambientalista Greenpeace ha raggiunto conclusioni simili. Il dipartimento dell'Est Asia del gruppo ha annunciato questa settimana che 10,34 gigawatt di progetti di energia da carbone sono stati approvati durante il primo semestre dell'anno, rappresentando una riduzione del 79,5%. L'esperto di Greenpeace Gao Yuhe ha notato: "Potremmo stare assistendo a un punto di svolta". Tuttavia, a meno che non vengano implementate misure robuste per prevenire ulteriori espansioni del carbone, un ritorno rimane una possibilità.

Nonostante questo apparente passaggio, gli esperti citati nell'ultimo rapporto mettono in evidenza gli impianti di potenza esistenti ma ancora da costruire. Nel primo semestre di quest'anno, è iniziata la costruzione di progetti di carbone con una capacità totale di 41 gigawatt. Inoltre, secondo Crea e Global Energy Monitor, Pechino intende aggiungere 80 gigawatt di carbone alla sua rete entro la fine dell'anno.

La diminuzione delle approvazioni può essere attribuita alla crescita delle fonti di energia rinnovabile in Cina, paese con una popolazione di circa 1,4 miliardi di persone. Ampie strutture di energia eolica e solare esistono già nel paese. La Cina si è prefissata obiettivi per raggiungere la massima emissione di CO2 entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060. La ricercatrice Christine Shearer del Global Energy Monitor ha sottolineato: "Data la capacità dell'energia pulita di soddisfare la crescente domanda di elettricità del paese, la Cina dovrebbe cancellare i suoi progetti di carbone rimanenti e accelerare la chiusura degli impianti di potenza di carbone esistenti".

Leggi anche: