Secondo uno studio, affrontare questi problemi di salute riduce il rischio di demenza precoce

I principali fattori di rischio per la demenza senile e la malattia di Alzheimer sono noti: l'età avanzata e il sesso biologico alla nascita (le donne hanno maggiori probabilità di ammalarsi di Alzheimer). Anche la genetica determina il rischio: le persone che ereditano una o più copie del gene APOE4 sono più a rischio di Alzheimer, anche se molti non sviluppano mai la malattia. Sebbene questi rischi non siano modificabili, altri fattori di rischio lo sono, come il fumo, il prediabete e il diabete, l'obesità, l'ipertensione, la depressione, l'isolamento sociale e la perdita dell'udito.

Si è sempre pensato che la demenza di giovane insorgenza fosse dettata principalmente dal gene APOE4, con poche ricerche su altri fattori causali. Un nuovo studio, tuttavia, ha scoperto che molti degli stessi fattori di rischio possono contribuire alla demenza ad insorgenza precoce, offrendo nuove speranze di rallentare o prevenire la malattia.

"Questo cambia la nostra comprensione della demenza ad esordio precoce, mettendo in discussione l'idea che la genetica sia l'unica causa della condizione e sottolineando che una serie di fattori di rischio possono essere importanti", ha detto l'autore principale dello studio Stevie Hendriks, ricercatore post-dottorato in psichiatria e neuropsicologia presso l'Università di Maastricht nei Paesi Bassi.

"Oltre ai fattori fisici, anche la salute mentale svolge un ruolo importante, tra cui evitare lo stress cronico, la solitudine e la depressione", ha dichiarato Hendriks in un'e-mail. "Il fatto che ciò sia evidente anche nella demenza di giovane insorgenza ci ha sorpreso e potrebbe offrire opportunità per ridurre il rischio anche in questo gruppo".

I risultati fanno eco al lavoro clinico svolto con i pazienti che cercano di combattere l'avanzare della demenza, ha detto il dottor Richard Isaacson, direttore della ricerca presso l'Institute for Neurodegenerative Diseases in Florida, che non è stato coinvolto nello studio.

"Sulla base delle mie osservazioni di oltre un decennio di visite a pazienti a rischio, non sono assolutamente d'accordo sul fatto che le persone siano impotenti nella lotta contro il declino cognitivo precoce", ha dichiarato Isaacson in una e-mail. "Piuttosto, la mia esperienza clinica è molto più in linea con i risultati di questo nuovo studio, secondo cui è davvero possibile prendere il toro per le corna ed essere proattivi riguardo ad alcuni stili di vita e altri fattori di salute, per ridurre il rischio".

Fattori di rischio modificabili

Nello studio, pubblicato martedì sulla rivista JAMA Neurology, i ricercatori hanno seguito 356.000 uomini e donne arruolati all'età di 40 anni in uno studio sanitario longitudinale chiamato UK Biobank. Sono stati raccolti i livelli di sangue, urina e saliva, oltre a peso e altre misure di salute, e i ricercatori hanno confrontato i livelli tra i gruppi che hanno sviluppato e non sviluppato la demenza precoce.

L'analisi ha rilevato molte somiglianze tra il rischio di demenza tardiva e precoce, come l'abuso di alcol, il diabete, la depressione, le malattie cardiache e l'ictus, entrambi legati alla pressione alta.

Considerando la giovane età dei partecipanti, altri fattori di rischio sono stati più sorprendenti. Secondo lo studio, l'isolamento sociale, la perdita dell'udito e i bassi livelli di vitamina D sono stati fattori di rischio fondamentali per lo sviluppo della demenza precoce.

"L'isolamento sociale è legato alla depressione, ma nelle nostre analisi la depressione non ha mediato l'associazione tra isolamento sociale e YOD (demenza ad insorgenza precoce), suggerendo che entrambi contribuiscono direttamente al rischio di demenza", si legge nello studio.

Anche la presenza di livelli più elevati di proteina C-reattiva, che indica un'infezione o un'infiammazione nell'organismo, era associata a un rischio più elevato di demenza precoce, ma solo nelle donne, secondo lo studio.

Anche l'ipotensione ortostatica, una condizione in cui le vertigini si verificano quando la pressione sanguigna si abbassa quando una persona è in piedi, è stata un fattore.

"I rapporti di rischio per l'ipotensione ortostatica e la depressione erano più alti, il che significa che il rischio di ammalarsi di demenza giovanile è maggiore nelle persone con ipotensione ortostatica o depressione rispetto a quelle che non hanno questi fattori", ha detto Hendriks. "Tuttavia, i rischi erano ancora molto ridotti e la maggior parte delle persone con ipotensione ortostatica o depressione non svilupperà una demenza di giovane insorgenza".

Anche la presenza di due copie di APOE4, un marcatore genetico chiave per la malattia di Alzheimer, è stata un fattore, così come lo status socioeconomico e la capacità di ottenere un'istruzione superiore. Il diabete ha avuto un ruolo diverso a seconda del sesso alla nascita: Gli uomini con diabete avevano un rischio più elevato rispetto agli uomini senza diabete, ma non c'era alcuna associazione con il diabete nelle donne, ha rilevato lo studio.

Riduzione del rischio

Secondo Hendriks, le persone possono intraprendere una serie di azioni per ridurre il rischio di demenza precoce, tra cui non fumare e seguire una dieta sana.

"Siate curiosi: imparate cose nuove, dedicatevi a un hobby, rimanete impegnati e socialmente attivi visitando amici e famiglie o partecipando a incontri sociali", ha detto. "Fate esercizio fisico regolarmente: tenetevi in movimento, tutti i livelli di esercizio funzionano, dalla camminata all'esercizio fisico intenso, trovate qualcosa che vada bene per voi".

In generale, le persone dovrebbero sentirsi rafforzate dai risultati di questo studio, ha detto Isaacson.

"Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per dimostrare in modo più definitivo quali siano i fattori più protettivi nei vari individui, invito le persone a rischio a non aspettare", ha detto.

"Rivolgetevi regolarmente al vostro medico di base e conoscete i vostri numeri: chiedete i livelli di vitamina D, seguite gli obiettivi della pressione sanguigna, i risultati del colesterolo e i valori della glicemia. Fatevi controllare l'udito e, se necessario, cercate un apparecchio acustico".

Fonte: edition.cnn.com