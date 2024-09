Secondo un'indagine, la ricerca rivela che alcune sostanze associate al cancro al seno contaminano i nostri alimenti.

Secondo uno studio, quasi 76 sostanze potenzialmente dannose per la salute, identificate come possibili trigger del cancro al seno provenienti da vari materiali di imballaggio alimentare a livello globale, sono presenti nei corpi delle persone. Si ritiene che queste sostanze derivino da recenti acquisti di materiali di imballaggio alimentare, ha dichiarato Jane Muncke, coautrice dello studio e direttore generale e chief scientific officer della Food Packaging Forum, un'organizzazione con sede a Zurigo, in Svizzera, che si concentra sulla comunicazione scientifica e sulla ricerca.

Muncke ha evidenziato che rimuovere questi potenziali agenti cancerogeni dalla nostra catena alimentare rappresenta un'importante opportunità per la prevenzione del cancro.

Tra le recenti scoperte, 40 chimici sono già considerati pericolosi da diverse agenzie di regolamentazione a livello globale, secondo lo studio.

"Molti di questi chimici sono già stati classificati come rischi per la salute umana, ma continuano ad essere autorizzati per l'uso nei materiali di imballaggio alimentare, permettendo loro di penetrare nel cibo che consumiamo", ha detto Jenny Kay, ricercatrice del Silent Spring Institute, un'organizzazione di ricerca scientifica che esamina il legame tra i chimici, la salute delle donne e il cancro al seno. Kay non ha partecipato direttamente allo studio.

Sono state osservate un aumento delle incidenze di cancro al seno tra le donne under 50 e gli esperti suggeriscono che la genetica da sola non può spiegare questa tendenza.

"In modo simile, il tasso di cancro al colon tra i giovani sta aumentando", ha detto il dott. Len Lichtenfeld, ex vicedirettore medico dell'American Cancer Society, che non ha fatto parte dello studio.

"È l'obesità? È il consumo eccessivo di alcol? È la mancanza di attività fisica? O sono fattori ambientali? Ci sono molte possibilità", ha spiegato Lichtenfeld, "e ci vorrà del tempo per identificare quale ha il maggior impatto, poiché alcuni chimici potrebbero rappresentare un rischio maggiore degli altri."

L'Associazione dei Prodotti per i Consumatori, che rappresenta l'industria dei prodotti per i consumatori, ha dichiarato che i suoi membri rispettano gli standard di sicurezza basati sull'evidenza dell'FDA.

"L'imballaggio serve a proteggere e conservare il cibo per il consumo", ha detto Sarah Gallo, vicepresidente senior degli affari federali e della politica dei prodotti dell'associazione, in una email.

"L'FDA valuta e approva le sostanze a contatto con gli alimenti attraverso il suo sistema basato sulla scienza e sul rischio prima che raggiungano il mercato", ha aggiunto Gallo. "L'agenzia effettua inoltre continue valutazioni della sicurezza e regolamentazione delle sostanze autorizzate dopo il mercato."

L'FDA è stata criticata per la sua risposta lenta alle preoccupazioni per la salute riguardanti circa 14.000 chimici riconosciuti come aggiunti al cibo. L'agenzia terrà una riunione pubblica il prossimo mercoledì per presentare le sue idee sull'ottimizzazione delle analisi del cibo post-mercato.

Potenziali carcinogeni del seno

Nel 2007, il Silent Spring Institute ha pubblicato un elenco di 216 chimici che potevano causare tumori mammari nei roditori - un metodo comunemente utilizzato per identificare la tossicità.

Un elenco aggiornato pubblicato a gennaio 2024 ha identificato 921 potenziali carcinogeni del seno, compresi 642 che potrebbero stimolare la produzione di estrogeni o progesterone, un altro fattore di rischio noto per il cancro al seno.

"L'esistenza di così tanti potenziali carcinogeni del seno negli imballaggi alimentari e la loro capacità di contaminare il nostro cibo è solo un esempio dei numerosi chimici a cui siamo inconsapevolmente esposti ogni giorno", ha detto Kay, coautrice dell'aggiornamento dello studio pubblicato a gennaio 2024 sulla rivista Environmental Health Perspectives.

"Molti dei carcinogeni mammari sono anche disturbi ormonali e molti dei chimici sulla nostra lista possono anche danneggiare il DNA", ha aggiunto. "I regolatori dovrebbero assumersi la responsabilità di riconoscere il pericolo e prendere misure appropriate, invece di far ricadere il peso sui consumatori per monitorare quali chimici evitare."

Carcinogeni nella plastica, carta e cartone

Lo studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Toxicology ha confrontato il database del Silent Spring di carcinogeni del seno noti con il database FCChumon, un elenco di chimici a contatto con gli alimenti rilevati nel latte materno, sangue, urine e tessuti umani.

Lo studio ha scoperto diversi potenziali carcinogeni del seno, come il benzene, un noto carcinogeno associato a cancro al seno in animali e umani; 4,4’-Methylenebis-(2-Chloroaniline), un probabile carcinogeno legato al cancro alla vescica; 2,4-Toluenediamine, trovato per causare il cancro al seno e ad altri tessuti negli animali; e 3,3′-Dimethylbenzidine e o-Toluidine, coloranti utilizzati per colorare la plastica e la carta.

"I coloranti possono essere utilizzati in vari materiali come la plastica, la carta e il cartone e potrebbero avere proprietà potenzialmente dannose", ha spiegato Kay. "La plastica non è l'unico colpevole."

Lo studio ha rilevato che la maggior parte dell'esposizione ai carcinogeni proveniva dalla plastica utilizzata negli imballaggi alimentari, mentre 89 carcinogeni sospetti sono stati trovati in contenitori di carta e cartone.

"La carta contiene additivi come gli emulsionanti e gli adesivi, come se le pagine sono incollate insieme o uno strato di plastica è incollato alla carta", ha detto Muncke.

Molti dei chimici trovati nello studio sono bisfenoli, ftalati o sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS), comunemente note come "sostanze perenni" perché non si degradano nell'ambiente. Queste sostanze sono utilizzate negli imballaggi alimentari per prevenire la penetrazione di grasso e acqua negli involucri del cibo e nelle tazze per bevande. I PFAS possono anche essere trovati nell'inchiostro utilizzato per stampare i loghi e le istruzioni sui contenitori per il cibo.

I chimici del gruppo PFAS sono associati a livelli di colesterolo aumentati, cancro e numerose malattie croniche, nonché a una risposta immunitaria indebolita ai vaccini in adulti e bambini, secondo un rapporto del National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

I ftalati sono stati associati a obesità infantile, asma, problemi cardiovascolari, cancro e mortalità precoce nelle persone di età compresa tra 55 e 64 anni.

Bisfenolo A, o BPA, è un disgregatore ormonale legato a difetti alla nascita, peso alla nascita basso e problemi neurologici e comportamentali nei bambini e nei neonati. Negli adulti, la sostanza chimica è stata legata all'insorgenza di diabete, malattie cardiache, disfunzione erettile, cancro e un rischio del 49% più alto di morte precoce entro 10 anni.

Misure per ridurre l'esposizione

although it's the responsibility of regulatory bodies to implement sweeping changes to secure the food supply, consumers can take steps to decrease the risk of toxic chemicals and carcinogens, according to Silent Spring.

Evita cottura a punto di carbonizzazione o cotto alla brace, poiché la carne magra di manzo, maiale, pesce o pollame produce sostanze dannose per il DNA quando cotta a temperature elevate o su fiamma aperta. Usa un ventilatore durante la cottura.

I bifenili policlorinati, o PCBs, si accumulano nel grasso, quindi rimuovi il grasso e la pelle dalla carne e dal pesce prima della cottura e scolati eventuali grassi che si formano durante la preparazione del pasto.

Scegli pesce più piccolo e giovane per ridurre il mercurio e altri tossici, come suggerito da Silent Spring.

Molti alimenti in scatola e contenitori con rivestimento ora evitano il BPA, ma alcuni lo utilizzano ancora nel rivestimento. I sostituti includono resine acriliche e poliestere nonché resine di cloruro di polivinile, o PVC, ma i loro profili di sicurezza sono incerti.

Scegli prodotti ortofrutticoli, carne e latticini biologici quando possibile - mentre i metalli pesanti potrebbero ancora essere presenti, gli alimenti biologici sono esposti a meno pesticidi.

Butta i contenitori di plastica e sostituiscili con contenitori di vetro per conservare e scaldare il cibo. Evita di usare pentole antiaderenti per cucinare e sostituisci eventuali bottiglie e macchine per il caffè di plastica con vetro o acciaio inossidabile.

Muncke ha suggerito che ridurre la presenza di questi potenziali agenti cancerogeni per il seno nell'imballaggio alimentare potrebbe contribuire significativamente alla prevenzione del cancro.

Considerando i numerosi potenziali carcinogeni per il seno identificati nell'imballaggio alimentare, Kay ha sottolineato la necessità che i regolatori riconoscano e affrontino i rischi invece di far gravare il peso sui consumatori.

