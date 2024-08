Secondo un'indagine di Gallup, discutere di politica sul posto di lavoro può portare sia vantaggi che svantaggi.

Lavorare potrebbe non offrire una via di fuga dal tumulto politico.

Di recente, Gallup ha pubblicato un sondaggio che ha rivelato che circa il 45% dei dipendenti USA ha discusso di questioni politiche con i propri colleghi a febbraio, mentre il 38% si è limitato ad ascoltare queste discussioni.

Il sondaggio ha inoltre evidenziato che i lavoratori dei settori prevalentemente popolati da dipendenti conservatori (60%) erano più inclini a partecipare a conversazioni politiche rispetto a quelli dei settori con una maggioranza di liberal (48%). Inoltre, gli uomini sono risultati più propensi a partecipare a questi dibattiti rispetto alle donne.

Tuttavia, non tutti si sono sentiti a proprio agio con questi scontri politici. Il 12% ha ammesso di sentirsi a disagio e il 3% ha dichiarato di essere stato trattato ingiustamente per aver espresso le proprie opinioni. In positivo, il 14% ha dichiarato che queste conversazioni hanno rafforzato il loro senso di appartenenza, mentre l'11% ha riferito di aver stretto legami più stretti con i propri colleghi grazie a questi discorsi.

I dipendenti più impegnati erano meno propensi a segnalare di sentirsi a disagio, il che suggerisce che l'impegno dei dipendenti potrebbe agire come barriera contro il disagio durante le discussioni politiche. Gallup ha proposto che questo potrebbe portare i dipendenti a vedere i punti di vista opposti dei propri colleghi in modo più favorevole, anche se non sono d'accordo.

although the survey did not explore the comfort levels of the 38% who overheard such debates, Gallup suggested this may have been mixed, referring to a research paper published earlier this year in the Journal of Applied Psychology. This research suggested that overhearing political conversations could both hinder progress towards goals and reduce job satisfaction for employees who perceive themselves as having divergent viewpoints, while providing a more positive outlook for those who agreed with what they heard.

Navigare i pericoli nascosti

Data l'intensità delle emozioni che circondano vari argomenti in questa stagione elettorale, gli esperti del settore consigliano ai leader e ai dipendenti di affrontare queste discussioni con cautela per evitare che questi dibattiti disturbino l'unità del team.

Ciò include la definizione di linee guida chiare per questi scambi da parte dei leader, suggerito da Christy Pruitt-Haynes, responsabile globale della pratica del talento presso l'Istituto NeuroLeadership. Ad esempio, i leader potrebbero dire: "Ognuno ha il diritto alle proprie opinioni, ma non tollereremo attacchi personali, verbali o fisici; né tollereremo di parlare

Leggi anche: