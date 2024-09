Secondo una ricerca, i problemi di sonno durante l'infanzia potrebbero essere associati a un aumento del rischio di suicidio.

At 10 anni, l'esperienza di gravi problemi del sonno potrebbe aumentare del 2.7 volte la probabilità di affrontare pensieri e tentativi di suicidio nei successivi due anni, come suggerito da uno studio pubblicato su JAMA Network Open il lunedì. Circa il 30% dei partecipanti che soffrivano di gravi disturbi del sonno ha segnalato qualche forma di comportamento suicida.

La principale autrice dello studio, la dottoressa Rebecca Bernert, suicidologa e fondatrice del Stanford Suicide Prevention Research Laboratory in California, ha dichiarato via email che poiché il sonno è facilmente riconoscibile come fattore di rischio, non stigmatizzante e altamente trattabile, dovrebbe essere studiato ulteriormente come fattore di rischio e obiettivo cruciale di intervento per il suicidio tra i giovani.

Il suicidio è una delle principali cause di morte tra i bambini di età compresa tra 10 e 14 anni, un gruppo noto anche per avere alti tassi di disturbi del sonno, secondo lo studio.

I disturbi del sonno sono diventati un fattore di rischio riconosciuto per i comportamenti suicidi negli adulti, indipendentemente dai sintomi depressivi associati, secondo gli autori, anche se gli studi a lungo termine sui comportamenti suicidi, in particolare durante la transizione dall'infanzia all'adolescenza, sono stati piuttosto scarsi.

I ricercatori hanno utilizzato i dati di oltre 8.800 bambini, tutti arruolati dallo studio Adolescent Brain Cognitive Development a 21 luoghi negli Stati Uniti all'età di 9 o 10 anni. I tutori hanno completato i questionari sulla salute del sonno del loro figlio, tenendo conto di fattori come le difficoltà nell'addormentarsi o nel rimanere addormentati, il risveglio, la sonnolenza eccessiva, il russamento, la sudorazione eccessiva durante il sonno e le attività che si verificano parzialmente durante il sonno profondo.

Hanno anche completato i moduli riguardo alle ansie o ai sintomi depressivi del loro figlio. Lo studio ha raccolto informazioni sulla storia familiare di depressione, conflitto familiare e monitoraggio genitoriale, tra le altre cose.

Quando i partecipanti avevano 11 o 12 anni, il 91,3% non aveva avuto pensieri o tentativi di suicidio negli ultimi due anni. Tuttavia, tra coloro che li avevano avuti, i disturbi del sonno gravi e severi sono stati associati a un aumentato rischio di ideazione e tentativi, che è rimasto anche dopo aver tenuto conto di altri fattori di rischio come la depressione, l'ansia e il conflitto familiare o la storia pregressa di depressione. Il rischio è stato osservato essere maggiore tra i partecipanti di colore e le adolescenti femmine.

I sogni notturni frequenti sono stati inoltre associati a un rischio cinque volte maggiore di comportamenti suicidi.

I risultati riflettono la comprensione che "il sonno è essenziale per i bambini, ma tendiamo a trascurarne l'importanza per i ragazzi, soprattutto durante l'adolescenza e la pre-adolescenza", ha dichiarato il dottor Christopher Willard, psicologo del Massachusetts e insegnante associato di psichiatria alla Harvard Medical School di Boston, via email. Non ha fatto parte dello studio.

Lo studio ha il potenziale per influenzare numerosi settori.

Secondo la dottoressa Rebecca Berry, psicologa clinica e professoressa associata clinica alla NYU Grossman School of Medicine, via email, "data la progettazione dello studio e l'ampio campione di età inferiore, non clinico, la ricerca ha importanti implicazioni per i genitori, la clinica e la salute pubblica". Berry non ha fatto parte dello studio.

Perché la disfunzione cronica del sonno potrebbe essere legata al suicidio

Ulteriori studi che riproducono i risultati utilizzando misurazioni del sonno obiettive e forniscono ulteriori informazioni sulla frequenza, natura ed impatto emotivo dei sogni notturni sarebbero utili, ha dichiarato Bernert, che serve anche come professoressa associata di psichiatria e scienze del comportamento alla Stanford University School of Medicine.

Tuttavia, le cause specifiche del legame rimangono poco chiare. "Il sonno è un indicatore del nostro benessere e una finestra vitale per la nostra salute fisica ed emotiva", ha dichiarato Bernert in una nota stampa fornita ai media. "In questo modo, il sonno potrebbe non offrire un rifugio emotivo per le persone in difficoltà".

La scarsa qualità o quantità del sonno potrebbe influire sulla funzione cerebrale.

"Problemi con il sonno, mancanza di sonno - che possono essere causati dallo stress, dalle attività, dal lavoro scolastico e, sì, dallo schermo, tutti contribuiscono a - interferiscono con lo sviluppo cerebrale a diversi livelli, ma principalmente umore, ansia e regolazione delle emozioni", ha dichiarato Willard.

Di conseguenza, a causa della mancanza di regolazione, nonché della stanchezza, il processo decisionale potrebbe diventare compromesso. La capacità di far fronte agli stressor diminuisce e l'impulsività aumenta, mentre la risoluzione dei problemi diventa più difficile. Il sonno aiuta anche a regolare i livelli di neurotrasmettitori, il metabolismo, la plasticità cerebrale e l'eliminazione delle proteine tossiche dal cervello.

Come aiutare tuo figlio a mantenere una buona salute

Le buone abitudini notturne sono essenziali per sostenere la salute dei bambini di tutte le età, secondo Willard.

"Alcune di queste sono una conversazione più ampia sulle aspettative degli compiti a quell'età, ma nelle famiglie potete fare ciò che potete per mantenere gli orari di sonno e le routine costanti", ha aggiunto.

Introduci una routine di rilassamento che inizia un'ora prima dell'ora di andare a letto, consigliata da Berry. Questa routine dovrebbe minimizzare il tempo trascorso davanti allo schermo, i compiti e le attività fisiche il più possibile, mentre include attività rilassanti come la lettura leggera, la scrittura nel diario o l'ascolto di musica rilassante.

Per i bambini che hanno difficoltà ad addormentarsi, "i genitori potrebbero considerare di praticare strategie di mindfulness con il proprio figlio per supportare la regolazione delle emozioni", ha dichiarato Berry.

La buona igiene del sonno è anche facilitata da sane abitudini durante il giorno - come l'esercizio fisico, l'esposizione al sole, la gestione dello stress e l'evitamento dei sonnellini diurni - ha aggiunto.

LEGGI DI PIÙ: Irritabilità o altro? Come discernere se tuo figlio sta soffrendo per un disturbo mentale

I disturbi del sonno possono essere un sintomo di varie condizioni di salute mentale e ADHD, ha spiegato Willard.

"Quindi, se noti un significativo cambiamento nei pattern del sonno del tuo bambino", ha consigliato, "consulta il tuo pediatra e monitora la situazione da vicino, e considera le modifiche alle tue routine di giorno e notte".

I rimedi iniziali che si sono dimostrati utili per gli adolescenti includono la terapia cognitivo-comportamentale per i disturbi del sonno, etichettata come CBTi, e il metodo di ritraining mentale delle immagini per i sogni notturni, secondo Bernert.

A volte, i segni premonitori di un possibile tentato suicidio possono non essere prevedibili dai cari o dagli esperti, ma potrebbero emergere alcuni ** campanelli d'allarme**, come un'eccessiva instabilità emotiva, sentimenti di disperazione diffusi o disinteresse per le attività preferite. Svolgi conversazioni aperte con il tuo adolescente riguardo al loro benessere emotivo e considera di consultare un professionista per un consiglio.

I resoconti indicano che una simile partecipazione dei genitori può influire profondamente sui risultati. In modo interessante, i ricercatori hanno identificato un aumento della supervisione attiva dei genitori, definita come la percezione di un giovane della frequenza delle cene in famiglia, della conoscenza del loro luogo o della riconoscenza dei loro compagni sociali - questo è stato collegato a una diminuzione del 15% della probabilità di tendenze suicide.

Lo studio suggerisce che i disturbi del sonno, riconosciuti come fattore di rischio per i comportamenti suicidi, dovrebbero essere ulteriormente indagati come possibile obiettivo di intervento per ridurre i tassi di suicidio nei bambini e negli adolescenti. Mantenere una buona salute del sonno, inclusi orari di sonno e routine di rilassamento coerenti, può contribuire al benessere mentale e al benessere generale dei bambini.

Leggi anche: