- Secondo una recente ricerca dell'IW, gli investimenti nel settore industriale della Bassa Sassonia sono in calo.

Un rapporto di IW Consult indica che il polo economico dell'Assia è a rischio di rimanere indietro. Secondo Michael Hüther, direttore dell'Istituto della Conjuntura Tedesca (IW), le imprese stanno progressivamente dando la priorità agli investimenti sui mercati esteri. L'Assia sarebbe in ritardo a causa di diverse crisi, con gli investimenti in luoghi nazionali che diminuiscono significativamente, secondo le critiche dell'associazione degli imprenditori Niedersachsenmetall, che ha commissionato lo studio. Rare volte gli investimenti vengono effettuati in questa regione per le espansioni della capacità.

Ostacoli agli investimenti in Assia, secondo un sondaggio di 263 aziende industriali dell'Assia, rivelano che il 65% dei rispondenti cita i costi del lavoro elevati come l'ostacolo principale; seguiti da vicino dal pesante onere finanziario delle tasse e dei contributi (58%) e dalla scarsità di manodopera e lavoratori qualificati (53%). L'81% dei rispondenti percepisce i vantaggi degli investimenti all'estero, tra cui i costi dell'energia più bassi e un ambiente economico favorevole; il 79% riconosce il vantaggio di tasse e contributi più bassi.

Le Richieste dell'Associazione

"L'obiettivo dovrebbe essere quello di ripristinare le condizioni favorevoli per la localizzazione in Assia e in Germania," ha affermato Niedersachsenmetall. Ciò potrebbe comportare l'eliminazione dell'addizionale solidarity per le aziende. I costi dell'energia sostenibili, in particolare per i grandi consumatori di elettricità, non sono attualmente prevedibili - in questo caso, i pacchetti di sollievo dovrebbero essere resi permanenti. Inoltre, "i costi del lavoro in Assia rimangono tradizionalmente elevati e devono essere bilanciati da altri vantaggi competitivi", ha richiesto l'associazione.

La Prospective del Ministro dell'Economia

L'Assia e l'economia tedesca si trovano attualmente in una fase economica difficile, ha dichiarato il Ministro dell'Economia dell'Assia Olaf Lies (SPD). "Dobbiamo creare un contesto per attrarre investimenti e produzione in questa regione". Che si tratti di acciaio verde, pompe di calore, automobili, idrogeno o immobili - "se i mercati non rimbalzano qui e il consumo non riprende, non ce la faremo", ha detto Lies. Un consumo aumentato porta a una maggiore produzione e nuovi investimenti. Un possibile leva potrebbe essere quella di abbassare i prezzi dell'energia.

Circa otto anni fa, uno studio IW ha esaminato la localizzazione industriale dell'Assia. All'epoca, i risultati indicavano che l'industria dell'Assia investiva circa due volte tanto all'estero rispetto alla manutenzione delle fabbriche nazionali.

