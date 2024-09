Secondo una fonte statunitense, il più recente sottomarino nucleare cinese avrebbe subito un incidente e si sarebbe sommerso quest'anno.

La prima sottoveste sottomarina appartiene alla flotta Zhou di recente sviluppo, ha dichiarato un rappresentante della marina, costruita in un cantiere navale situato vicino all'area urbana di Wuhan. La struttura distintiva della coda a forma di X dei sottomarini della classe Zhou è progettata per migliorare la loro agilità sott'acqua.

Una foto satellite del 10 marzo ottenuta da Maxar Technologies ha catturato il sottomarino Zhou, con la sua coda a forma di X riconoscibile, nel porto. Tuttavia, l'imaging di Maxar esaminata da CNN a metà giugno ha rivelato che il sottomarino era scomparso dal molo.

Secondo un alto ufficiale della difesa degli Stati Uniti, "Non è insolito che la Marina del Popolo della Liberazione della Cina nasconda il fatto che il loro primo sottomarino nucleare d'attacco innovativo sia scomparso insieme al molo."

Le attività insolite nel cantiere navale hanno attirato per primo l'attenzione di Tom Shugart, fellow senior adjunct del Center for a New American Security, che analizza spesso le immagini satellite dei cantieri navali cinesi.

"Non ho mai visto così tante gru raggruppate in quella zona", ha spiegato Shugart a CNN. "Esaminando le immagini storiche, si può identificare una singola gru, ma non un gruppo di esse riunite lì". Shugart ha anche scoperto le dimensioni aumentate del sottomarino e la coda distinta nelle foto precedenti, indicando l'arrivo di una nuova classe di sottomarini.

"In genere, questi sottomarini rimangono nel cantiere navale per diversi mesi dopo il lancio, per essere equipaggiati. Ma non è più stato trovato", ha commentato Shugart.

La modernizzazione della Marina del Popolo della Liberazione, nonché la sua flotta di sottomarini, è una priorità assoluta per la Cina, con l'obiettivo di creare una forza militare alla pari con gli Stati Uniti. Secondo l'edizione del 2023 del rapporto sul potere militare cinese, la Marina del Popolo della Liberazione amministra sei sottomarini nucleari a propulsione balistica, sei sottomarini nucleari d'attacco e 48 sottomarini d'attacco a propulsione diesel.

Nel frattempo, la Marina degli Stati Uniti comprende 53 sottomarini d'attacco veloci, 14 sottomarini a propulsione balistica e 4 sottomarini a guida missili, tutti a propulsione nucleare.

L'alto ufficiale della difesa rimane incerto sul fatto che il combustibile nucleare fosse stato installato sul sottomarino prima della sua scomparsa o se la nave fosse priva di supplementi quando è affondata.

Il Wall Street Journal è stato il primo a diffondere la notizia dell'affondamento del sottomarino.

CNN ha richiesto commenti all'ambasciata cinese a Washington, DC.

Si prevede che la Cina avrà 65 sottomarini entro il 2025 e 80 entro il 2035, a causa dell'aumento della sua capacità di produzione di sottomarini, secondo il Congressional Research Service (CRS).

La Cina ha la marina più grande del mondo per numero di navi, con 370 piattaforme, comprese 234 navi da guerra, secondo la CRS, e la Marina degli Stati Uniti ne ha 219. Gli Stati Uniti hanno identificato la Cina come la loro principale preoccupazione strategica a lungo termine.

In risposta alla critica dell'ufficiale della difesa sull'industria della difesa corrotta della Cina, ha osservato: "L'episodio evidenzia preoccupazioni più ampie sulla responsabilità interna e la vigilanza all'interno dell'industria della difesa del PLA".

Mentre l'ufficiale della difesa ha sollevato preoccupazioni sulla corruzione all'interno dell'industria della difesa della Cina, la scomparsa del sottomarino Zhou ha scatenato un dibattito politico sulla trasparenza e la responsabilità delle operazioni militari della Cina.

In seguito alla scomparsa del sottomarino, la politica che circonda l'espansione militare e le capacità navali della Cina è diventata un argomento di discussione caldo nei circoli delle relazioni internazionali.

Leggi anche: