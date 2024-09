Secondo un sondaggio, la maggioranza delle regioni tedesche è favorevole ad un aumento dei costi

Come riportato da "Die Welt am Sonntag", diversi stati federali sono propensi a un aumento del prezzo del biglietto Germania. La pubblicazione ha condotto un proprio sondaggio tra i ministeri degli stati competenti e ha scoperto che otto di essi o sostengono questo aumento dei prezzi o lo considerano inevitabile data la situazione finanziaria attuale. La Baviera, essendo il nono stato, aveva precedentemente fatto pressione per un aumento del prezzo dell'abbonamento mensile da 49 a 64 euro.

Tuttavia, l'aumento proposto del prezzo non viene considerato eccessivo nei circoli politici. Le fonti suggeriscono che una fascia di prezzo compresa tra 54 e 59 euro potrebbe essere la cifra probabile, a partire da una data ancora da determinare nel prossimo anno. La Conferenza dei ministri dei trasporti si riunirà lunedì per discutere il possibile prezzo futuro del biglietto Germania. Parteciperanno i ministri dei trasporti sia del governo federale che degli stati, in una riunione digitale.

Oltre alla Baviera, la Renania-Palatinato, la Bassa Sassonia, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, lo Schleswig-Holstein, il Baden-Württemberg, Berlino, la Sassonia-Anhalt e la Renania Settentrionale-Vestfalia sono generalmente favorevoli all'aumento dei prezzi. Altri stati, come Amburgo, la Turingia, l'Assia e la Saarland, hanno mantenuto il silenzio sulla questione, evitando di commentare fino alla prossima Conferenza dei ministri dei trasporti. Nessuno stato ha apertamente respinto l'idea di un aumento dei costi dell'abbonamento.

Il ministro dei trasporti del Nord Reno-Westfalia, Oliver Krischer, ha dichiarato alla "Rheinische Post" che un moderato aumento dei prezzi non può essere evitato. Ha suggerito che un aumento dei costi sarebbe evitabile solo se il governo federale fornisse un finanziamento aggiuntivo.

I ministri dei trasporti degli stati hanno concordato in una conferenza speciale all'inizio di luglio che il prezzo del biglietto Germania dovrebbe essere adeguato nel 2025. L'importo esatto verrà annunciato durante l'incontro di lunedì.

