Secondo un nuovo studio, quando i bambini piccoli risultano positivi al Covid-19 e a un altro virus respiratorio, la loro malattia può essere molto più grave.

Secondo lo studio pubblicato mercoledì sulla rivista Pediatrics, tra i bambini ricoverati in ospedale di età inferiore ai 5 anni, la positività al Covid-19 e a un altro virus respiratorio allo stesso tempo è associata a una probabilità di malattia respiratoria grave circa doppia rispetto a chi è risultato negativo agli altri virus.

Lo studio giunge nel corso di una dura stagione di virus respiratori, tra cui RSV, influenza, Covid-19 e altri virus che hanno affollato gli ospedali pediatrici. I risultati dimostrano l'impatto che i virus respiratori hanno sugli ospedali pediatrici e come la "sorveglianza continua" del Covid-19 in circolazione e di altre malattie possa aiutare a prevedere futuri picchi di ricoveri, hanno scritto i ricercatori, provenienti dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie e da varie università e dipartimenti sanitari degli Stati Uniti.

Jenevieve Silva ha vissuto in prima persona l'esperienza di assistere bambini piccoli con malattie respiratorie sovrapposte durante la pandemia di Covid-19. "L'apice della malattia è stato il periodo in cui si è manifestata la pandemia.

"L'apice delle malattie è stato da settembre a metà novembre, quando la nostra famiglia non riusciva a fare una pausa", ha detto.

La madre di otto figli, che vive a San Jose, in California, ha detto che i suoi due gemelli più piccoli "sono stati martoriati dai virus" da quando hanno iniziato la scuola materna nel maggio 2021.

Lo scorso ottobre, i gemelli di Silva sono risultati positivi al test Covid-19 e poi hanno sviluppato quella che il loro pediatra sospettava essere un'altra infezione virale respiratoria, probabilmente il virus respiratorio sinciziale o RSV, nello stesso periodo.

In base a quanto ci ha detto la pediatra, ha detto: "Credo proprio che abbiano avuto questi virus sovrapposti"", ha detto Silva, aggiungendo che i sintomi dei ragazzi includevano respiro affannoso, tosse, stanchezza e febbre, con un gemello che ha avuto la febbre a 40 gradi per quattro giorni di fila.

Bagni caldi e massaggi di Vicks VapoRubonto sulla schiena e sul petto hanno aiutato ad alleviare il dolore, ma vedere i suoi ragazzi combattere contro queste malattie respiratorie è stato "brutale", ha detto Silva.

"Sembravano così fragili, sembravano malati, come se avessero qualcosa di più profondo di un semplice virus", ha detto Silva. "È stato un inferno. Voglio dire, è stato davvero brutto".

Non posso essere l'unica mamma ad avere a che fare con un virus dopo l'altro".

I ragazzi si sono ripresi e attualmente "stanno benissimo" e hanno preso peso, ha detto Silva, ma teme che abbiano sviluppato l'asma in seguito alle loro malattie.

Da ottobre, quando hanno avuto la sovrapposizione dei virus, "il medico ha detto che sembra che questo possa aver scatenato l'asma in loro. E così ora, da allora, quando prendono il raffreddore, hanno i sintomi dell'asma: episodi violenti di tosse, a volte vomito", ha detto Silva.

"Non posso essere l'unica mamma ad avere a che fare con un virus dopo l'altro", ha detto Silva, aggiungendo che per gli altri genitori là fuori ha un messaggio di speranza: "Siate pazienti. Ascoltate il vostro medico".

Il nuovo studio ha incluso dati su 4.372 bambini ricoverati in ospedale con Covid-19. Tra coloro che sono stati sottoposti a test per altri virus respiratori, il 21% ha avuto una codifica, il che significa che nei risultati dei test è stato rilevato anche un altro virus respiratorio. I dati provengono dalla rete di sorveglianza dei ricoveri con Covid-19 dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione, chiamata COVID-NET, con dati provenienti da 14 Stati.

I ricercatori hanno sottolineato che si sono concentrati sulla codetenzione e non sulla coinfezione, poiché i test non dimostrano necessariamente che un bambino è stato attivamente infettato da entrambi i virus solo perché è risultato positivo.

Nel complesso, "questo studio ha rilevato che le codette dei virus respiratori sono state rare nel primo anno della pandemia, le codette di RSV e rhinovirus o enterovirus sono aumentate durante il periodo di predominanza del Delta e le codette dell'influenza sono state infrequenti durante i primi due anni della pandemia", hanno scritto i ricercatori nel loro studio.

I dati hanno anche mostrato che i bambini con codificazioni avevano maggiori probabilità di avere meno di 5 anni, di ricevere un maggiore supporto di ossigeno e di essere ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Non sono state riscontrate associazioni significative tra i bambini di età superiore ai 5 anni.

In particolare, per i bambini di età inferiore ai 2 anni, il test positivo per il virus respiratorio sinciziale o RSV in presenza di Covid-19 era significativamente associato a una malattia grave.

Sono necessarie ulteriori ricerche sull'impatto preciso che due virus respiratori possono avere contemporaneamente sull'organismo, ha dichiarato il dottor William Schaffner, professore della Divisione di Malattie Infettive presso il Vanderbilt University Medical Center e direttore medico della National Foundation for Infectious Diseases, che non è stato coinvolto nel nuovo studio.

"Ma pensiamo che essere attaccati da due virus, in particolare se si ha meno di cinque anni, è stato chiaramente dimostrato da questo studio, tenda a rendere la malattia più grave, più probabile il prolungamento del ricovero in ospedale, più probabile il ricovero nel reparto di terapia intensiva pediatrica", ha detto Schaffner. "È chiaro che l'attacco simultaneo di due virus ai polmoni, alla gola e all'organismo - in generale al sistema immunitario - può rendere alcuni bambini più gravi".

La pandemia ci ha insegnato quanto siano contagiosi questi virus

La dottoressa Asuncion Mejias, professore associato di malattie infettive pediatriche presso il Nationwide Children's Hospital, ha dichiarato che i bambini ricoverati che ha curato per Covid-19 e per la codifica di altri virus respiratori spesso richiedono un maggiore supporto di ossigeno e un trattamento nell'unità di terapia intensiva.

"Il Covid è un virus molto proinfiammatorio, quindi indebolisce davvero la risposta immunitaria", ha detto Mejias. "E quando non ci si è ancora ripresi e si riceve un secondo colpo, in questo caso l'RSV o il rhinovirus, si sviluppa una malattia più grave".

In generale, Schaffner ha detto che i risultati di questo nuovo studio sono un motivo in più per cui è importante assicurarsi che i bambini siano aggiornati sulle vaccinazioni Covid-19 e che siano vaccinati contro l'influenza.

Mejias è d'accordo, sottolineando l'importanza di pratiche sicure per prevenire la diffusione dei virus ai bambini troppo piccoli per essere vaccinati.

"La pandemia ci ha insegnato quanto siano contagiosi questi virus", ha detto Mejias a proposito dei patogeni respiratori.

"Se qualcuno è malato, cercate di evitare il contatto", ha detto. "Questi virus non si trasmettono solo con la saliva e le secrezioni, ma anche con le mani. Possono sopravvivere nelle mani per più di 30 minuti. Quindi se ci si tocca la bocca e poi si tocca un bambino piccolo, quest'ultimo può auto-inocularsi il virus e infettarsi. Quindi lavarsi le mani e tutte queste misure sono molto importanti".

Fonte: edition.cnn.com